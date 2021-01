Index PES mírně stoupl na 87 bodů, je tak dál v nejvyšším stupni

Praha - Epidemický index PES po třech dnech na 86 bodech stoupl na 87 bodů. Důvodem nárůstu hodnoty PES je zvýšení zjednodušeného reprodukčního čísla, které udává průměrný počet nakažených koronavirem od jednoho pozitivně testovaného. V pátém, tedy nejvyšším stupni epidemické pohotovosti tak Česko zůstává od 30. prosince. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Zjednodušené reprodukční číslo se v pátek ve srovnání se čtvrtkem mírně zvýšilo z 1,11 na 1,2. Vedle toho mírně vzrostl i průměr nakažených na 100.000 obyvatel za poslední dva týdny a čtrnáctidenní průměr nakažených mezi seniory. Naopak nižší byl podíl hospitalizovaných s covidem, u kterých se nákaza prokázala až v nemocnici. V pátek jich bylo 53,4 procenta, o den dřív téměř 54 procent.

Hodnotu indexu PES ministerstvo zdravotnictví od středy určuje podle pozměněné metodiky. Výpočet už nezohledňuje relativní pozitivitu testů na nový typ koronaviru, místo něj počítá právě s podílem hospitalizovaných nezachycených v komunitě za posledních 14 dní. Další tři sledovaná kritéria jsou zjednodušené reprodukční číslo, počet nově pozitivních za posledních 14 dní a počet nově pozitivních lidí ve věku od 65 let v posledních dvou týdnech.

V pátek v ČR přibylo 13.029 případů covidu, méně než ve čtvrtek

V pátek přibylo v Česku 13.029 potvrzených případů nemoci covid-19, proti čtvrtku jich bylo zhruba o 1800 méně. S nákazou se teď v zemi potýká 132.725 lidí, což je dosud nejvíce. V nemocnicích bylo podle posledních údajů na webu ministerstva zdravotnictví 7246 lidí s covidem, asi o dvě stě méně než předchozí den. Ve vážném stavu je 1108 z nich.

Od březnového začátku epidemie odhalily testy v Česku 822.716 pozitivních případů koronaviru. Laboratoře od března dosud zpracovaly přes čtyři miliony PCR testů, konkrétně 4,042 milionu. V pátek jich bylo 37.149, pozitivních bylo kolem 35 procent z nich. Vedle toho laboratoře vyhodnotily v pátek i 25.978 antigenních testů, kterých tak od listopadu zpracovaly přes milion.

Do statistiky v pátek zároveň přibylo 88 zemřelých s potvrzeným onemocněním covid-19, v předchozí dny to bylo kolem 150 zemřelých s covidem.

Epidemie v Česku v tomto týdnu zesílila, v úterý a ve středu byly denní nárůsty nových případů rekordní, přesáhly 17.000. Následně potvrzených případů mírně ubylo. V současnosti platí v zemi nejpřísnější opatření proti šíření covidu-19 a vzhledem k aktuální situaci vláda podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zatím neuvažuje o jejich zmírnění. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek v pátek uvedl, že o tomto víkendu by se ale měla současná opatření projevit na počtech denních případů.

Vzhledem k aktuální situaci vláda zatím neuvažuje podle ministra zdravotnictví o zmírnění protiepidemických opatření. Jeho náměstek Vladimír Černý v pátek uvedl, že kapacity nemocnic, které se starají o pacienty s covidem-19, jsou téměř vyčerpané a možnosti jejich zvýšení jsou velmi omezené kvůli nedostatku personálu.

Každý den se teď v Česku objeví kolem 3000 lidí starších 65 let nově nakažených koronavirem. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška se nakazili pravděpodobně kolem Vánoc. Lidé nad 65 let mají podle Duška riziko až 32 procent, že budou mít těžký průběh covidu-19 a budou potřebovat hospitalizaci. Zlepšení očekává Dušek po 10. lednu, kdy by se měla začít projevovat přísnější protiepidemická opatření platná od 27. prosince. V nemocnicích se situace podle něj bude stabilizovat nejdříve 15. ledna.