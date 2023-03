Inauguraci Pavla doprovodí výstřely ze speciálních salvových kanonů

Praha - Inauguraci prezidenta Petra Pavla ve čtvrtek tradičně doprovodí výstřely ze speciálních salvových kanonů. Vojáci dopoledne umístí čtyři kanony na pražský Petřín, odkud výstřely zaznějí poté, co Pavel složí slib a ve Vladislavském sále na Pražském hradě začne hrát státní hymna. Vojáci pražského posádkového velitelství budou také stát s historickými a bojovými prapory u sochy prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka na Hradčanském náměstí, u které se Pavel pokloní, řekla ČTK Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu.

Speciálně upravené protitankové kanony vzor 52 ráže 85 milimetrů má ve své výzbroji Posádkové velitelství Praha od 90. let minulého století. Čestné salvy vypalují čtyři kanony, přičemž v každé hlavni je 11 speciálně upravených odpalovacích komor. Do dvou kanonů vojáci vloží 11 výbušek, do dalších dvou kanonů výbušek deset. Výbušky jsou napojeny na odpalovací zařízení, které postupně aktivuje vždy současně dva kanony, aby byly rány zdvojené a v případě selhání, aby vyšla alespoň jedna rána. Celkem tak zazní 21 salv.

Časové rozpětí výstřelů určuje automatické odpalovací zařízení, do kterého je naprogramována délka hymny a počet požadovaných salv. Signál k zahájení palby dostanou vojáci od kolegů z Vladislavského sálu rádiovým signálem a telefonicky ve chvíli, kdy dirigent dá znamení hudebníkům. V záloze ještě mají on-line přenos. Hymna může trvat od 58 do 65 vteřin. Záleží na dirigentovi a na prostředí, ve kterém hudebníci hymnu hrají. Kapelník ale vojákům vždy předem sdělí, jak dlouho hymna potrvá.

Počet 21 salv vychází z historických zvyklostí, jehož původ však není zcela jasný. Pravděpodobně vznikl z námořní tradice, kdy lodě vplouvající do přístavu na znamení mírových úmyslů střílely pozdravné rány z děl. Na každou ránu z lodního děla zazněly v odpověď tři rány z přístavních děl. Celkem bylo vypáleno 21 ran. Od 18. století pak britské námořnictvo při důležitých událostech střílelo 21 čestných salv na počet královské rodiny, postupně zvyk převzaly i pozemní jednotky. V České republice se salvy střílejí kromě inaugurace prezidenta také třeba při vojenské přísaze, při státním pohřbu nebo při významné zahraniční návštěvě.

Kromě střelby z kanonů se vojáci Posádkového velitelství Praha zapojí také do slavnostní ceremonie přímo na Pražském hradě. Pavel po složení slibu a skončení společné schůze poslanců a senátorů vyjde na balkón na třetím hradním nádvoří, kde pozdraví veřejnost. Následně přejde k Matyášově bráně, kde mu, jako vrchnímu veliteli ozbrojených sil, podá hlášení náčelník generálního štábu Karel Řehka. Společně se pak vydají k nedaleké soše Masaryka, kde Pavel položí květinu. Kolem cesty budou stát vojáci z posádkového velitelství, držet budou historické bojové prapory.