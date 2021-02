Imunolog: Protilátky po první dávce je třeba zjišťovat později

Ilustrační foto - V očkovacím centru Fakultní nemocnice v Olomouci pokračovalo 18. ledna 2021 očkování seniorů starších 80 let.

Ilustrační foto - V očkovacím centru Fakultní nemocnice v Olomouci pokračovalo 18. ledna 2021 očkování seniorů starších 80 let. ČTK/Peřina Luděk

Brno - Vyšetření hladiny protilátek u lidí očkovaných proti covidu-19 jednou dávkou je třeba podle imunologa Vojtěcha Thona z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno a AKIMED vyhodnotit až za šest až osm týdnů. Jinak je to předčasné, řekl dnes ČTK Thon. Reagoval tak na výsledky měření v Jihočeském kraji, které zveřejnil tamní hejtman.

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) není dobré odkládat u nejstarších lidí podání druhé dávky očkování proti covidu-19. Dokládá to výsledkem vyšetření protilátek 354 lidí starších 80 let očkovaných první dávkou, kdy protilátky mělo v průměru asi 63 procent z nich.

Vyšetření hladiny protilátek ale bylo podle Thona provedené chybně, a výsledky tudíž nejsou průkazné. Důvodem je podle něj příliš krátký časový interval od podání vakcíny. "Měření paměťových IgG protilátek se uskutečnilo nesprávně brzy po třech týdnech. Protilátky ve třídě IgG se masivně začínají tvořit až daleko později, správně se vyhodnocují za šest až osm týdnů a ne předčasně za tři týdny. Výsledek měření je metodicky vadný, a proto falešně negativní, nemůže být brán jako relevantní," uvedl Thon.

Už dřív Thon ČTK řekl, že první dávka vakcíny dostatečně chrání proti těžkému průběhu covidu-19 a druhou dávku lze dát později než za 28 dní. Uvedl, že je třeba první dávkou okamžitě naočkovat celou rizikovou populaci, jen tak lze společnost podle něj během osmi či deseti týdnů vyvést z nejhoršího.

Krev na test protilátek na jihu Čech odebrali 140 mužům a 214 ženám mezi 11. a 16. únorem. Bylo to 21 dní po prvním očkování, před aplikací druhé dávky. Protilátky mělo podle hejtmana v průměru 63 procent z nich.

"Navíc odpověď s přibývajícím věkem klesá, to znamená, že čím ti lidé byli starší, tím menší množství protilátek tvořili. A 63 procent je prostě opravdu málo, nelze asi spoléhat na to, že by ti lidé byli nějak chráněni," řekl Kuba.

Ochranný účinek vakcíny podle imunologa nastupuje prokazatelně po třech týdnech, imunitní reakci ale zahajují T-lymfocyty, protilátky se pak tvoří postupně a déle. "Nemůžeme tedy vytrhnout jeden parametr a vyhodnocovat jej nesprávně a časově předčasně samostatně. Je potřeba, aby výsledky hodnotil erudovaný lékař, tedy imunolog, což se nestalo. Studie neprošla žádným recenzním řízením, nemá ani kontrolní skupinu, je metodicky a interpretačně naprosto nesprávná, a proto nebyla publikována v žádném odborném časopise. Měření totiž ukazuje opak a to, že vakcína je již při první dávce účinná," uvedl Thon.

Poukázal i na zkušenosti z Velké Británie, kde se většina populace očkuje kvůli nedostatku vakcín pouze jednou dávkou. Účinnost po první dávce u vakcíny Pfizer a vhodnost podání druhé dávky později podle něj dokládají i další nezávislé výsledky z Izraele.

Evropská léková agentura (EMA) koncem ledna uvedla, že druhá dávka vakcíny firmy Pfizer/BioNTech se má aplikovat 21 dní po první. Pozdější podání by mohlo snížit účinnost očkování. Státní ústav pro kontrolu léčiv poté upozornil, že zatím nejsou data o účinnosti vakcíny, pokud se podání druhé dávky oddálí. Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině ledna uvedl, že bylo doporučeno, aby zdravotníci dostali druhou dávku až po 28 dnech kvůli lepšímu rozložení dodávek vakcín.