IKEA stahuje plastové nádobí, hrozí jeho rozlomení a opaření se od jeho obsahu

Praha - Nábytkářská firma IKEA stahuje z prodeje plastové talíře, misky a hrnky série Heroisk a Talrika, u kterých hrozí, že by se mohly rozlomit nebo rozbít, a lidé by se tak mohli opařit jejich horkým obsahem. Společnost žádá zákazníky, aby uvedené výrobky nepoužívali a vrátili je do obchodního domu, kde jim vrátí peníze. V tiskové zprávě to dnes za společnost uvedl Petr Šašek.

Firma uvedla, že všechny její výrobky jsou testovány a splňují příslušné normy a legislativu, nicméně jí bylo nahlášeno několik případů, kdy se nádobí série Heroisk a Talrika rozbilo, proto ho preventivně stahuje z prodeje. Doklad o koupi, účtenku, nebudou lidé pro vrácení peněz za nádobí podle firmy potřebovat.