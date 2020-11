IIHF zrušila až na čtyři hlavní MS všechny hokejové šampionáty

Curych - Mezinárodní hokejová federace IIHF zrušila kvůli koronavirové pandemii až na čtyři nejprestižnější turnaje všechna mistrovství světa nižších, ženských a mládežnických kategorií na sezonu 2020/21. Počítá se pouze s konáním seniorských světových šampionátů mužů a žen a MS hráčů do 20 a 18 let.

Vzhledem k tomu, že české týmy hrají v elitních divizích, týká se dnešní rozhodnutí pouze ženské reprezentace do 18 let, jež přišla o lednový šampionát ve Švédsku. "Je to velká škoda," uvedl na svazovém webu trenér Jiří Vozák. "Hráčky se na šampionát těšily, chtěly se na něm poprat o postup mezi nejlepší čtyřku a vylepšit umístění z posledního mistrovství světa. Pandemie koronaviru je ovšem celosvětový problém."

Zrušení 18 turnajů dnes po doporučení expertní skupiny zabývající se dopady covidu-19 oznámila rada IIHF. Důvodem odvolání šampionátů je fakt, že organizátoři turnajů nižších kategorií nemají prostředky a podmínky na to, aby je uspořádali v bezpečné uzavřené "bublině". V té by se měl na přelomu roku odehrát elitní šampionát dvacítek v Edmontonu.

"IIHF nemá prostředky na to, aby dohlédla na bezpečnostní podmínky na těchto turnajích. Můžeme jen udělat to, že organizátory jejich turnajů a jejich účastníky ochráníme před možnými zničujícími finančními ztrátami nepopulárním, ale nutným krokem, tedy zrušením předtím, než se začne s plánováním cestování a přípravou hal," uvedl prezident IIHF René Fasel. "Je nám velmi líto, že jsme tak museli rozhodnout, ale jde o přežití a ochranu všech našich členů," dodal.

Po MS dvacítek v Edmontonu bude rada IIHF v lednu na základě aktuální situace jednat o šampionátu žen v Kanadě a šampionátu hráčů do 18 let ve Spojených státech. Mistrovství světa mužů se má od 21. května do 6. června konat v Minsku a Rize, přičemž jeho konání ohrožuje napjatá politická situace v Bělorusku. Letošní MS elitní kategorie ve Švýcarsku bylo kvůli koronavirové pandemii bez náhrady zrušeno.