IEA: Trh se zemním plynem zůstane kvůli omezeným dodávkám napjatý

Paříž - Globální trh s plynem je od loňska stále napjatější a zlepšení patrně nepřinese ani příští rok. Evropa bude ohledně ruských dodávek čelit bezprecedentním rizikům a možná bude nucena soutěžit s Asií o zkapalněný zemní plyn (LNG). Dnes o tom ve své pravidelné čtvrtletní zprávě informovala Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Ta zároveň očekává, že celosvětová spotřeba plynu letos klesne o 0,8 procenta. Na vině je rekordní desetiprocentní pokles v Evropě a stagnující poptávka v asijsko-tichomořském regionu.

Spotřeba plynu v Evropě se za prvních osm měsíců letošního roku snížila o deset procent ve srovnání se stejným obdobím loni. Způsobil to 15procentní pokles v průmyslovém sektoru, protože podniky omezily výrobu kvůli prudce rostoucím cenám. Dodávky z ruských plynovodů do Evropy letos klesly po odstavení plynovodu Nord Stream 1 z Ruska do Německa na začátku září a dalších problémech, které se objevily později.

Pokud Moskva splní svou hrozbu a uvalí sankce na ukrajinskou energetickou firmu Naftogaz, může se uzavřít jedna z posledních fungujících ruských tras pro dodávky plynu do Evropy. To by ještě zhoršilo energetickou krizi v době, když začíná klíčová zimní topná sezona. Evropa se letos snaží zaplnit mezeru v ruských dodávkách částečně prostřednictvím zvýšeného dovozu zkapalněného zemního plynu. IEA předpovídá, že dovoz LNG do Evropy letos vzroste o více než 60 miliard metrů krychlových.

IEA uvedla, že pokud se dodávky plynu z Ruska do Evropy od 1. listopadu úplně zastaví, zásobníku plynu v EU budou v únoru plné z méně než 20 procent, pokud dodávky LNG zůstanou vysoké. Pokud se však dodávky LNG sníží, mohly by zásobníky být do února plné jen z pěti procent. V současnosti jsou zásobníky plynu v Evropské unii zaplněny z více než 88 procent.

IEA doporučuje EU snížit spotřebu plynu, aby v zásobnících zůstalo co nejvíce plynu a aby kleslo riziko přerušení dodávek v zimních měsících. Velkou část tohoto snížení mají zajistit spotřebitelé, třeba snížením vytápění o jeden stupeň.

Aby se zásoby plynu udržely na odpovídající úrovni až do konce topné sezony, musí se poptávka snížit o devět až 13 procent ve srovnání s průměrem za posledních pět let. V případě nízkých dodávek zkapalněného plynu to zajistí, že zásobníky plynu zůstanou naplněny z 25 až 30 procent, uvádí IEA.