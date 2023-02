IEA: Cenové stropy v lednu snížily tržby Moskvy z vývozu ropy a plynu o 30 procent

Béngalúru (Indie) - Cenové stropy snížily v lednu meziročně tržby Moskvy z vývozu ropy a plynu o téměř 30 procent, tedy o osm miliard dolarů (176,2 miliardy Kč). Na konferenci India Energy Week to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Počínaje dneškem platí cenový strop na ropné produkty z Ruska, které schválila skupina ekonomicky vyspělých zemí G7, Evropská komise a Austrálie. U nafty činí 100 dolarů a u topných olejů 45 dolarů za barel. Už od 5. prosince zavedly EU, státy G7 a Austrálie kvůli invazi Moskvy na Ukrajinu maximální cenu 60 dolarů za barel ruské ropy přepravované po moři. V případě překročení tohoto limitu je zakázáno ropu převážet a pojišťovat její přepravu.

Sankce pravděpodobně způsobí pokles ruského vývozu ropy. To spolu s oživením poptávky Číny, která odstoupila od přísných protipandemických opatření, povede letos k růstu ceny ropy, jež vystoupá nad 100 dolarů za barel, napsala dnes agentura Bloomberg s odvoláním na výhled banky Goldman Sachs. Banka dále nevylučuje vážný problém ohledně dodávek ropy v příštím roce, protože se podle ní vyčerpají volné těžební kapacity.

Birol konstatoval, že ropné trhy mohou v krátkodobém horizontu čelit potížím, protože globální obchodní trasy se "přetvářejí", aby Evropa mohla více dovážet z Číny, Indie, Blízkého východu a Spojených států. To by podle něj mohlo donutit další trhy, jako je Latinská Amerika, hledat alternativní odbytiště. Rovnováha na trhu by se mohla podle Birola zlepšit od druhé poloviny roku, protože na celém světě přibude více rafinérských kapacit.

Šéf IEA zdůraznil, že producenti ropy budou možná muset přehodnotit svou produkční politiku kvůli oživení poptávky v Číně. Tato země, která je největším světovým dovozcem ropy a druhým odběratelem zkapalněného zemního plynu (LNG), se letos stala klíčovým nejistým faktorem na světových trzích s ropou a zemním plynem.

"Očekáváme, že zhruba polovina růstu globální poptávky po ropě v letošním roce bude pocházet z Číny," řekl Birol agentuře Reuters. Dodal, že v Číně prudce roste poptávka po leteckém palivu. "Pokud poptávka velmi silně vzroste a čínská ekonomika se zotaví, pak bude podle mého názoru potřeba, aby země ze skupiny OPEC+ přezkoumaly svou (těžební) politiku," řekl Birol.

Skupina OPEC+ zahrnuje členy Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) a její partnery v čele s Ruskem. V říjnu skupina pobouřila Spojené státy a další západní země, když se dohodla na snížení těžby od listopadu o dva miliony barelů denně, což představuje přibližně dvě procenta světové poptávky. USA doporučovaly těžbu zvýšit, aby se ceny snížily, což pomohlo světové ekonomice.