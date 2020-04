iDnes.cz: Remdesivir dostává druhý Čech, pacient v Motole

Praha - Už druhý Čech s covid-19 je léčen přípravkem remdesivir. Jedná se o pacienta nemocnice Fakultní nemocnice v Motole, který je ve vážném stavu a je připojený na plicní ventilaci. Uvedl to dnes večer server iDnes.cz na základě vyjádření přednosty motolské kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáše Vymazala. Prvním pacientem v Česku léčeným americkým experimentálním lékem remdesivir byl třiapadesátiletý muž v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN). Podle VFN už je tento pacient v dobrém stavu a podstupuje rehabilitaci.

"V minulých dnech byl tento přípravek podán jednomu z našich CoVID+ pacientů ve vážném stavu na umělé plicní ventilaci," řekl Vymazal serveru. "V tuto chvíli není žádný další pacient pro podání remdesiviru indikován," doplnil.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula už na začátku dubna uvedl, že zástupci americké firmy Gilead, která remdesivir vyrábí, ho požádali o vytipování několika center pro testování medikamentu. Jako jedno z možných center pro zařazení do klinické studie remdesiviru zmiňoval právě motolskou nemocnici. Server iDnes.cz uvedl, že zařazení do klinické studie už potvrdili mluvčí Nemocnice na Bulovce Simona Krautová a ředitel Fakultní nemocnice Brno Jaroslav Štěrba. Všechny tři zmíněné nemocnice již dříve médiím oznámily, že byly zařazeny do programu léčby remdesivirem a čekají na dodávky tohoto přípravku.

Na další dodávky remdesiviru čeká také VFN. Server iROZHLAS.cz dnes uvedl, že nemocnice má dostat v nejbližší době remdesivir pro deset nakažených. "Budeme ho dávat jako lék určité záchrany. V Česku se ho moc neobjeví, ale budeme připraveni tím rizikové pacienty léčit," řekl serveru vedoucí lékař z anesteziologické kliniky všeobecné nemocnice Martin Balík. VFN použila remdesivir v Česku k léčbě covid-19 jako první u třiapadesátiletého muže, kterého ve velmi vážném stavu přijala v březnu. "Je na tom velmi dobře. Rehabilituje a doléčuje si infekční komplikaci," popsal nyní stav tohoto pacienta Balík.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře. Vedle remdesiviru by VFN měla dostat pro pacienty s novým koronavirem také japonský lék favipiravir.