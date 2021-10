IDET 2021: Firmy holdingu CZECHOSLOVAK GROUP a TATRA TRUCKS představí moderní vojenskou techniku i technologie

CZECHOSLOVAK GROUP (CSG) je technologicko-výrobní holding navazující na tradici československého průmyslu, který podporuje a dále rozvíjí aktivity tradičních českých a slovenských společností v oblasti obranné i civilní průmyslové produkce. Na brněnské výstaviště veze špičkové výrobky, prototypy i nabídku svých služeb.

Portfolio holdingu CZECHOSLOVAK GROUP zahrnuje vývoj, výrobu a prodej vojenských a speciálních vozidel, zbraní a zbraňových systémů, munice, strojírenských produktů pro automobilový, železniční a letecký průmysl či brzdových systémů pro kolejová vozidla. Různorodost a procesní návaznost produktového portfolia podniků holdingu vytváří soběstačnost při výrobě. Kvůli větší efektivitě spolupráce uvnitř holdingu, ale i s partnery a dalšími dodavateli, byly společnosti holdingu rozčleněny do několika divizí. Celkový počet zaměstnanců skupiny přesahuje 8000 osob.

Kopřivnická společnost TATRA TRUCKS je jednou z nejstarších automobilek na světě s více než 170letou tradicí ve výrobě dopravních prostředků. Plně pohonná vozidla Tatra s unikátní konstrukcí podvozku založené na nosné rouře s nezávisle zavěšenými výkyvnými polonápravami se znakem náprav 4x4 až 16x16 slouží zákazníkům z civilního i bezpečnostního sektoru po celém světě. Automobily Tatra jsou většinou využívány pro přepravu nákladů, jako nosiče speciálních nástaveb, spojovací vozidla, podvozky pro zbraňové systémy a radary či podvozky pro elektronické či jiné technologické systémy. Podvozky značky Tatra jsou používány také pro obrněná a speciální vozidla českých i zahraničních výrobců. Vozy Tatra tvoří páteř výzbroje Armády České republiky a slouží i v mnoha ozbrojených silách po celém světě. Osmdesát procent produkce automobilky je určeno k exportu, přičemž kromě standardizovaných modelových řad vyrábí i speciální nákladní vozidla na míru požadavkům zákazníků.

TATRA TRUCKS

Stěžejním produktem automobilky pro oblast defence je modelová řada Tatra Force s podvozkem typové řady I doplněným vzduchem chlazeným osmiválcem v provedení Euro 3 až Euro 5 a převodovkou Tatra (přímo řazenou nebo se systémem elektronického řazení Tatra-Norgren). V nabídce jsou však i kapalinou chlazené motory a převodovky renomovaných výrobců Cummins a Caterpillar.

Modelová řada Force může být vybavena kabinami v tzv. měkkém provedení ve dvou nebo čtyřdveřové verzi, ale i pancéřovanými kabinami certifikovanými dle standardů NATO na úroveň balistické a protiminové ochrany Level 1 a Level 2 s možností nastavení ochrany až na stupeň Level 3a/b. Také pancéřované kabiny jsou k dispozici v dvoudveřovém nebo čtyřdveřovém provedení s kapacitou tří, resp. pěti míst.

Dalším významným produktem pro oblast defence je modelová řada Tatra Tactic s podvozky typové řady III (žebřinový rám s tuhými portálovými nápravami Tatra Rigid). Vozidla se vyrábějí v konfiguraci 4x4 nebo 6x6 s běžnými i pancéřovanými kabinami a nástavbami podle přání zákazníků. Nejnovější generace vozu Tatra Tactic je vybavená motorem Cummins ISB 6.7 a novou tatrováckou kabinou s unifikovanými prvky s řadou Tatra Force

Na veletrhu IDET 2021 bude k vidění nový vyprošťovací a odsunový automobil Bison na podvozku Tatra Force. V rámci dynamických ukázek se na venkovní výstavní ploše představí třínápravové provedení vozu Tatra Tactic 6x6 a těžký nákladní vůz Tatra Force 6x6, ve statické expozici pak vůz Tatra Phoenix týmu Tatra Buggyra Racing a model Tatra Force 4x4. Vystavovanou kolekci doplní tankový tahač Tatra Force 8x8 s podvalem Demarco.

EXCALIBUR ARMY

Společnost EXCALIBUR ARMY (EA) patřící do holdingu CZECHOSLOVAK GROUP je českým výrobcem a prodejcem těžkých vojenských vozidel, dělostřeleckých systémů, speciálních vozidel, náhradních dílů, zbraní, munice a dalšího vojenského vybavení. Zaměřuje se na vývoj a výrobu kolových i pásových vozidel, servis, repase a modernizace včetně zásadních upgradů převážně pozemní vojenské techniky. Firma má zákazníky po celém světě a spolupracuje s renomovanými světovými producenty bezpečnostních technologií, jako je například General Dynamics European Land Systems.

K jejím hlavním současným projektům patří obrněné vozidlo Patriot I a II 4x4, moderní kanónové houfnice DITA 155 mm a DANA M2 152 mm, raketomety RM-70 Vampire a BM-21 MT, mostní vozidla AM-50 EX a AM-70 EX či speciální vozidla jako hasičský obrněný automobil TRITON, vyprošťovací vůz TREVA nebo dekontaminační automobil DECON, všechny na podvozku Tatra. EA má ve svém portfoliu i modernizační programy pro bojová vozidla pěchoty či tanky jako například typ T-72 Scarab.

Na veletrhu IDET 2021 společnost EA předvede širokou paletu pozemní techniky. Půjde především o českou výstavní premiéru technologického demonstrátoru houfnice DITA 155 mm, který představuje horkou novinku vývojového programu firmy. Poprvé se veřejnosti představil na veletrhu IDEX na jaře tohoto roku. Jde o plně automatizovanou zbraň plně kompatibilní se standardy NATO, která umožňuje vysoce efektivní palbu díky moderním elektronickým systémům a výkonům děla. Hlaveň má délku 45 ráží a se standardní municí NATO s dnovým generátorem plynů má dostřel až 39 km, přičemž vezený palebný průměr činí 40 kusů munice umístěné ve věži.

Demonstrátor houfnice DITA má i moderní palubní řídící systém, který umožňuje velmi rychlé zaujetí palebného postavení, zahájení palby i opuštění palebného postavení. Hlavním rozdílem u houfnice DITA oproti předchozím konstrukcím (kromě ráže hlavní zbraně) je koncept modulárního řešení. To znamená, že věžová nástavba se zbraní i vezenou municí může být instalována na různé podvozky včetně pásových.

Návštěvníci uvidí například i mostní automobil AM-70 EX na podvozku Tatra Force 8x8. AM-70 EX je určeno k zabezpečení pohybu jednotek za pomoci rychlého přemostění suchých i vodních překážek. Nosnost mostu odpovídá třídě MLC 70, tedy zhruba 70 tunám. Umožňuje tak provoz těžké obrněné techniky, kterou mají ve výzbroji země NATO a která se postupně objeví i ve vybavení české armády. AM-70 EX disponuje skládacím mostním polem nůžkového typu se čtyřnosníkovou konstrukcí o celkové délce 13,5 m, kterým je možné překlenout překážky o šířce 10 až 12,5 metru. Jednotlivá mostní pole lze za použití podpěr spojovat do velkých celků na potřebnou délku. Například osm spojených polí vytvoří most o délce 108 metrů, přičemž hloubka překážky může dosahovat až šest metrů.

Chybět nebude ani střední univerzální pancéřované vozidlo Patriot II, které postavila Excalibur Army na na unikátním podvozku Tatra Trucks. Tento bojový obrněnec má být údajně jednou z hvězd dosud nejdražšího filmového projektu společnosti Netflix s názvem The Grey Man (Šedý muž). Snímek se točí v Česku. Na zatím posledním veletrhu v roce 2019 byl Patriot II oceněn cenou Zlatý IDET.

TATRA DEFENCE VEHICLE

TATRA DEFENCE VEHICLE (TDV) je společnost s unikátním know-how a schopnostmi v oblasti pozemní techniky, která vyvíjí a vyrábí vojenská a speciální pozemní vozidla především na kolových podvozcích a zabývá se i jejich opravami a modernizací. TDV je držitelem exkluzivní licence na vývoj, výrobu, prodej a komplexní zajištění životního cyklu obrněných vozidel Pandur II 8x8 pro Armádu České republiky i zahraniční zákazníky, například Indonésii či Filipíny. Výrobní portfolio firmy dále tvoří vývoj a výroba obrněných vozidel TITUS 6x6, vývoj a výroba pancéřových kabin pro podvozky Tatra a výroba lehkých bojových vozidel Gepard. Vedle výroby speciálních kolových obrněných vozidel provádí společnost i jejich opravy a servis, výcvik posádek a servisních týmů a úzce spolupracuje se společností TATRA TRUCKS a EXCALIBUR ARMY.

Právě prototyp obrněného vozidla TITUS 6x6, které vniklo ve spolupráci TDV, TATRA TRUCKS a francouzské zbrojovky Nexter, bude k vidění na stánku CSG na brněnském výstavišti. Obrněné vozidlo TITUS kategorie MRAV představuje unikátní kombinaci vysoké odolnosti a výjimečných vlastností v těžkém terénu. TITUS má široké využití v rámci nejrůznějších misí, od bojových až po mise bezpečnostní a policejní při ochraně majetku a obyvatelstva.

Jeho hlavními znaky jsou bezkonkurenční úroveň modularity založené na setech taktického vybavení, setech odpovídajících operačnímu prostředí a široké řadě různých variant a konfigurací vozidla od bojového vozidla pěchoty, přes ambulanci, velitelské vozidlo, samohybný minomet až po opravárenské vozidlo. Pro českou armádu TDV ve spolupráci s dalšími českými podniky a státními institucemi vyvíjí tři specializované verze vozidla TITUS – spojovací (KOVS), velitelsko-štábní (KOVVŠ) a místo koordinace palebné podpory (MKPP), celkem armáda objednala 62 TITUSů. Prototyp verze KOVS bude v Brně vystaven vůbec poprvé, předtím se ukazoval funkční vzorek. Na Dnech NATO byl přítomen prototyp MKPP.

Návštěvníci si mohou rovněž prohlédnout lehké bojové a průzkumné vozidlo Gepard, jež jako základ používá podvozek legendární Toyoty Land Cruiser řady 70. Vyvinuto bylo ve spolupráci TDV a firmy Dajbych jako možná náhrada za vozidla Land Rover Defender pro speciální a výsadkové jednotky. Gepard disponuje zcela inovativním podvozkem umožňujícím dosažení celkové hmotnosti vozidla 6 t. Tento parametr je v této kategorii osobních terénních vozidel zcela ojedinělý.

CSG AEROSPACE

CSG AEROSPACE je divize spadající do holdingu CSG, jež vznikla na podzim roku 2018. Produkty a služby této divize poskytují kompletní řešení pro pokrytí vzdušného prostoru, pro majitele letadel a provozovatele letišť v civilní sféře a pro vojenská letectva i protivzdušnou obranu. Jedná se především o akvizice a prodej letounů a vrtulníků, modernizace letecké techniky, radarové systémy a systémy řízení letového provozu, výcvik pilotů, osádek a pozemního personálu, osobní leteckou dopravu a letecké práce atd.

Součástí divize CSG AEROSPACE je například společnost ELDIS Pardubice, která je specialistou na letištní přehledové radary, přesné přistávací radary a systémy pro řízení letového provozu. Firma dodává kompletní radiolokační technologie a radary, zabývá se jejich vývojem, výrobou, zajišťuje softwarové vybavení i instalaci a servis zařízení. Letošní IDET využije pardubický ELDIS, vedle prezentace svého výrobního portfolia, ke slavnostnímu představení svého nového loga, ale hlavně přímo na veletrhu oslaví 30 let své úspěšné existence. Za zmínku stojí skutečnost, že společnost ELDIS vystavuje na IDETu od roku 1993 a nevynechala jediný ročník.

Na stánku CSG v rámci expozice ELDISu budou k vidění modely stěžejních produktů firmy v oblasti letištních radarů, které dodává zákazníkům do mnoha zemí po celém světě. Půjde například o primární přehledový radar RL-2000 a monopulsní sekundární přehledový radar MSSR-1. S těmito systémy nebo jejich kombinací pardubická společnost už uspěla třeba v Česku, Maďarsku, Polsku, dále v Indii, Kanadě, Indonésii, Číně, Pákistánu či Jižní Koreji. V Indii například kombinované radary RL-2000/MSSR-1 pokrývají 99 procent země a tvoří tak páteř tamního řízení civilní letecké dopravy. Dalším významným produktem ELDISu je i osvědčený a komerčně úspěšný přesný přibližovací radar PAR-E. Reálnou instalaci primárního přehledového radaru RL-2000 lze vidět na letišti Brno-Tuřany, kde se tento radar používá již od roku 2013.

Do divize CSG AEROSPACE spadá i pardubická společnost RETIA, která vyvíjí, vyrábí a integruje radarové systémy pro komplexy pozemní protivzdušné obrany, ale také pokročilé elektronické systémy do vozidel nebo sofistikované záznamové a vyhodnocovací systémy. Na letošním ročníku IDETu představí RETIA víceúčelový 3D radar ReGUARD. Tento pulsně-dopplerovský radar je určen pro detekci a současné sledování pozemních cílů a pomalých nízkoletících objektů s malou odraznou plochou. Specifickou vlastností pardubické novinky je, že zájmový prostor prohledává pomocí elektronického vychylování svazků i mechanického otáčení radarové hlavy. Nový radar umožňuje současné sledování pozemních i vzdušných cílů a dokáže zachytit široké spektrum objektů. Je tedy vhodný například k monitoringu bodových cílů nebo důležité infrastruktury, uplatní se dobře v antidronových systémech např. při ochraně letišť, ale i v systémech protivzdušné obrany.

RETIA vedle radaru ReGUARD bude vystavovat i unikátní radar ReTWis 5. Tento lehký a přenosný radar dokáže detekovat a sledovat živé osoby i zvířata, která se nacházejí za zdí nebo za jinou nekovovou překážkou. Radar je schopen zpracovat i nepatrné impulsy vyvolané lidským nebo zvířecím pohybem a transformovat je do formy vizuálního výstupu na zobrazovací jednotce. Unikátní technologie umožňuje dosah až 40 metrů a radar lze umístit až 20 metrů od překážky, za níž se ukrývají osoby. ReTWis 5 se díky svým vlastnostem i schopnostem řadí na špičku ve své oblasti, o čemž svědčí i to, že získal zakázky v USA u bezpečnostních sborů, tedy na technologicky nejnáročnějším trhu.

European Air Services

Do divize CSG Aerospace spadá i společnost EUROPEAN AIR SERVICES, která se zaměřuje zejména na prodej nových i použitých vrtulníků a letounů, přičemž nabízí i odborné poradenství a financování nákupů, zajišťuje také dodávky náhradních dílů a údržbu strojů, letecké práce a obchodní leteckou přepravu. Vedle toho je její doménou i výcvik pilotů a pozemního personálu prostřednictvím jejího výcvikového centra Slovak Training Academy (STA), které provozuje na letišti v Košicích.

Slovak Training Academy má výcvikové kapacity pro desítky studentů ročně, jimž nabízí podmínky pro výcvik, které jsou v Evropě zcela unikátní. Mezinárodní tým zkušených instruktorů je schopný vycvičit studenta s nulovými zkušenostmi až do úrovně pilota připraveného k nasazení v misích. Každou fázi výcviku zajišťují různé typy vrtulníků z flotily STA, která čítá více než 20 vrtulníků, včetně čtyř strojů Sikorsky UH-60 Black Hawk. Tento typ EAS provozuje jako jediný komerční subjekt v Evropě. Firma představí na IDETu 2021, v expozici CZECHOSLOVAK GROUP, možnosti výcviku pilotů i pozemního personálu v centru Slovak Training Academy.

Další firmou divize CSG Aerospace je CS SOFT. CS SOFT je tradičním dodavatelem nejmodernějších ATM systémů a řešení pro letectví. Vyvíjí a dodává systémy, které zpracovávají údaje letových plánů, radarová data a ostatní údaje o letech nezbytná pro udržení přehledu o letovém provozu a jeho řízení, pro výpočty trajektorií letu a vyhodnocování jejich konfliktnosti, uspořádání toku letového provozu a sestavování zpráv pro koordinaci postupu letů s koordinačními partnery a mnohem více. Produktové portfolio doplňují 2D a 3D ATC simulátory, které umožňují plnohodnotný výcvik řídících letového provozu.

Na letošním veletrhu IDET v Brně CS SOFT představí své klíčové produkty pro služby řízení letového provozu – ALS ATM systém, ATC simulátor či víceúčelový nástroj pro situační přehled a šetření leteckých incidentů RadarView. Společnost se také zabývá vývojem přehledových a monitorovacích systémů jakožto prostředků pro udržení přehledu o vzdušné a pozemní provozní situaci. Dále vyvíjí víceúčelové nástroje umožňující komplexní a bezpečnou distribuci citlivých dat různých formátů mezi systémy a v posledních letech se věnuje i vývoji a implementaci softwarových řešení na zakázku. CS SOFT je významným tuzemským dodavatelem, ale může se pochlubit také úspěšnými instalacemi mezi civilními i vojenskými složkami řízení letového provozu na čtyřech kontinentech.