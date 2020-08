Identifikaci obětí z Bohumína řeší genetik i antropolog

Bohumín (Karvinsko) - Identifikaci obětí sobotního požáru bytu v Bohumíně na Karvinsku řeší speciální tým expertů složený z antropologa, genetika, daktyloskopa, soudního lékaře, dokumentaristy a z vedoucího skupiny Petra Bendla. Šéf skupiny ČTK sdělil, že první část identifikace provádí tým přímo na místě činu ohledáním zemřelých, druhou pak na pitevně.

"Souběžně probíhá sběr údajů o obětech - zajišťují se dostupné zdravotní záznamy, daktyloskopické otisky, genetický materiál, fotografie a podobně. Poslední fáze identifikace je vyhodnocení všech dostupných informací a případná identifikace," vysvětlil Bendl, který působí jako zástupce vedoucího odboru daktyloskopie v Kriminalistickém ústavu.

Skupina specialistů, kterou Bendl vede, se nazývá DVI tým podle anglického disaster victim identification - tedy identifikace obětí hromadných neštěstí. K širšímu týmu patří i policejní pátrači, forenzní stomatologové či psycholog. Skupinu tvoří odborníci z Kriminalistického ústavu, z ústavů soudního lékařství Ústřední vojenské nemocnice, Všeobecné fakultní nemocnice a z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, dále z ministerstva vnitra a z jednotlivých policejních krajských ředitelství.

"Členové týmu jsou vyškoleni na různě obtížné situace, kdy může být identifikace těl značně obtížná - například požár, živelní pohromy, teroristické útoky," uvedl Bendl.

V Bohumíně byl tým poprvé v ostrém nasazení, ačkoliv existuje už několik let. "Tým byl v minulosti několikrát připraven odjet do zahraničí pomoci kolegům při identifikaci obětí hromadných neštěstí, ale výjezd se ani v jednom případě nakonec nerealizoval. Členové týmu prošli několika různými cvičeními ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem, v rámci mezinárodních aktivit Interpolu, Europolu a EU," napsal šéf skupiny.

Tým má zasahovat v případech, kdy zemře více než deset lidí. Při identifikaci obětí postupuje podle vlastní metodiky i podle metodiky Interpolu. "Pro výkonnou část týmu končí činnost identifikací a předáním informací místně příslušnému policejnímu útvaru. Management týmu následně vyhodnocuje nasazení týmu a jeho činnost," doplnil Bendl.

O vzniku českého DVI týmu se začalo uvažovat už v roce 2004, kdy Thajsko postihla ničivá vlna cunami. Mezi oběťmi bylo i šest českých občanů, které se podařilo identifikovat na základě zubních rentgenů. Do Thajska byli tehdy vysláni dva genetici Kriminalistického ústavu. Český tým pak vznikl o deset let později ve spolupráci se Švýcarskem, které poskytlo své zkušenosti, školitele i peníze na materiální vybavení.

Při požáru v panelovém domě v Bohumíně zemřelo 11 účastníků narozeninové oslavy včetně tří dětí a další lidé se zranili. Z úmyslného zapálení bytu policie obvinila čtyřiapadesátiletého muže, jeho motivem byly podle kriminalistů rodinné spory. Za vraždu a obecné ohrožení mu hrozí až doživotní vězení, soud ho v úterý poslal do vazby.

Napojení bohumínského panelového domu na elektřinu se komplikuje

Úplné napojení bohumínského panelového domu, ve kterém v sobotu při požáru bytu zemřelo 11 lidí, na elektřinu se komplikuje. Poškození rozvodů je totiž rozsáhlejší. Opravy mohou trvat sedm až deset dní. ČTK to dnes řekla mluvčí města Lucie Balcarová. Původně město předpokládalo, že elektřinu v domě zprovozní dnes.

"Elektřina je a bude problém. Dnes jsme připojili na elektřinu byty do 6. patra. S napojením dalších pater je to složitější, protože se musí vyměnit poškozené části a provést rozsáhlé revize. Čím je patro blíž ohnisku požáru, tím jsou škody na rozvodech a elektroměrech rozsáhlejší. Opravy mohou trvat sedm až deset dní," uvedla Balcarová.

Dodala, že v domě už teče teplá i studená voda. Dnes se podařilo obnovit dodávku plynu. "Menší výtah oheň i voda zcela zničila, bude nutná jeho kompletní výměna, dnes jsme objednali jeho výrobu. U většího výtahu proběhnou testy, jakmile se podaří ho znovu napojit na elektřinu. Zatím nevíme, kdy začne fungovat," řekla.

Dodala, že dnes v domě začali pracovat čtyři pojišťovací technici, kteří budou postupně procházet nejen společné prostory, ale všech 60 bytů, aby zdokumentovali následky pojistné události. "Sanační firma už zahájila sanaci domu po požáru, na střeše domu si umístili agregát, aby k práci měli k dispozici elektřinu, než bude zcela zprovozněna, postupují odshora dolů," doplnila.

Ze založení požáru policie v pondělí obvinila čtyřiapadesátiletého muže. Soud jej poslal do vazby. Podle státního zástupce zapálením bytu reagoval na dlouhodobé spory s rodinou. V bytě zemřel jeho syn, manželka i vnuk. V úterý po uvalení vazby uvedl státní zástupce, že muž půjde do vazby na Pankráci, která má nemocnici. Při činu se totiž sám popálil. Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová dnes ČTK sdělila, že nemůže komentovat, v jakém zařízení momentálně obviněný je. "Mohu pouze potvrdit, že jsme obviněného přijali do vazby," uvedla bez dalších podrobností.

Požár si vyžádal 11 mrtvých a desítku zraněných. V nemocnici zůstávají tři lidé. "Dva pacienti jsou na jednotce intenzivní péče. Jejich stav je stabilizovaný. Jeden je napojen na plicní ventilaci," uvedla mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová. Dodala, že třetí pacient je na běžném oddělení.