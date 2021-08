Ida zeslábla na tropickou bouři, jako hurikán měla jednu oběť

Střecha zničená hurikánem Ida v New Orleans.

Střecha zničená hurikánem Ida v New Orleans. ČTK/AP/Eric Gay

New Orleans - Hurikán Ida, který v neděli dorazil nad americký stát Louisiana jako hurikán čtvrté kategorie, si vyžádal jednu oběť. Po šestnácti hodinách od prvního úderu na kontinent zeslábl na tropickou bouři, provázenou větrem o rychlosti 95 kilometrů za hodinu, uvedla dnes agentura AP. Mezitím se bez dodávek elektřiny podle televize CNN ocitlo ve státech Mississippi a Louisiana více než milion odběratelů, včetně celého města New Orleans. Úřady ve státu Tennessee podle televize CNN radí obyvatelům připravit se na řádění živlů, až s Idou dorazí prudké lijáky a možné povodně; dít by se tak mohlo již dnes večer a v úterý.

Ida zasáhla Louisianu v neděli kolem poledne místního času jako hurikán druhé nejvyšší kategorie na pětibodové škále. Provázel ji vítr o rychlosti až 240 kilometrů v hodině. Stala se pátým nejsilnějším hurikánem, jaký kdy zasáhl pevninu, poznamenala agentura AP. Ve čtvrté kategorii se Ida udržela nad pevninou asi šest hodin, což je podle CNN relativně dlouho. Například loňský hurikán Laura, jenž zasáhl rovněž Louisianu, se v téže kategorii udržel tři hodiny. Později Ida slábla, zatímco postupuje dál na sever, v dalších dnech se má stočit na severovýchod.

Kvůli silnému větru zůstalo už bez proudu více než milion odběratelů v Louisianě a, dalších 80.000 pak ve státu Mississippi. V Louisianě oznámily úřady i první úmrtí v důsledku pádu stromu. Výpadek proudu v New Orleansu zvýšil zranitelnost města vůči záplavám a ponechal statisíce lidí v letním dusnu bez klimatizace, poznamenala AP. V ohrožení jsou podle ní dva miliony lidí v New Orleans, Baton Rouge a jejich okolí. Technické potíže postihly i nouzovou linku 911 v New Orleansu. Úřady doporučily všem, kdo potřebují naléhavou pomoc, aby se obrátili na nejbližší služebnu hasičů. Armádní ženisté podle svého mluvčího Rickyho Boytta zaznamenali, že se pod náporem živlů obrátil tok řeky Mississippi.

"Nikdy v životě jsem nic tak velkého nezažil," prohlásil sedmadvacetiletý Robert Owens, který v Baton Rouge sledoval oblohu ozářenou výbuchem transformátoru, zatímco poryvy větru lomcovaly okny jeho příbytku.

Guvernér Louisiany John Bel Edwards řekl, že záchranáři nebudou s to okamžitě pomoci všem, kdo uvízli v bouři. A varoval obyvatele, že může trvat týdny, než se podaří odstranit škody. "Po tmě ale vždy přichází světlo a mohu ujistit, že se přes to dostaneme," dodal.

Silný vítr poničil dvě nemocnice v okrese Lafourche Parish na jihu Louisiany, v nichž jsou i pacienti s covidem-19. Podle agentury AP vichr v nemocnici v obci Cut Off na jihu způsobil značné škody, poškodil střechu, ale nikomu z pacientů ani personálu se nic nestalo. V témže okrese je také poškozeno hlavní vodovodní potrubí, takže některé lokality jsou bez dodávek vody.

Americký prezident Joe Biden vyhlásil v zasažených oblastech stav velké katastrofy, což umožní úřadům čerpat federální pomoc.

Na stát Louisiana udeřil přesně před 16 lety hurikán Katrina, který si tehdy na jihovýchodě USA vyžádal na 1840 obětí, z toho většinu právě v Louisianě. Katrina značně poničila New Orleans a jeho okolí. Místní úřady nyní doufají, že větším škodám zamezí protipovodňové zábrany, které po Katrině vybudovaly.