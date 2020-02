IATA: Koronavirus může aerolinky připravit o desítky miliard USD

Autobus s Američany evakuovanými zvýletní lodi Diamond Princess v japonské po příjezdu na letiště Haneda v Tokiu na snímku ze 17. února 2020. A bus carrying U.S. passengers who were aboard the quarantined cruise ship the Diamond Princess arrives at Haneda airport in Tokyo, before the passengers board a Kalitta airplane chartered by the U.S. government Monday, Feb. 17, 2020. The cruise ship was carrying nearly 3,500 passengers and crew members under quarantine. (Sadayuki Goto/Kyodo News via AP) ČTK/AP/Sadayuki Goto