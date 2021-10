Ian Anderson z Jethro Tull nabádá k očkování proti koronaviru

Praha - Britský skladatel a hudebník Ian Anderson, který se svou skupinou Jethro Tull vystoupí na konci října na třech koncertech v České republice, nabádá fanoušky, aby se nechali očkovat proti koronaviru. Uvědomuje si, že pravidla návštěv koncertů, kdy se ve většině zemí musí lidé prokázat testem nebo potvrzením o očkování či prodělané nemoci, vyvolávají u některých zájemců o koncert nevoli. "Nikomu se to nelíbí, ale pravidla se musí dodržovat," řekl v rozhovoru s ČTK.

"Někteří lidé jsou naštvaní, nemají rádi, když jim někdo říká, co mají dělat. Ale stejně tak byli naštvaní, když přišel zákaz kouření, pár let předtím kvůli povinným pásům v autech nebo bezpečnostním opatřením na letištích," konstatoval Anderson.

Čtyřiasedmdesátiletý Anderson, který patřil k prvním, kdo v rockové hudbě začal používat flétnu, bude hostem televizního pořadu 7 pádů Honzy Dědka, který Prima odvysílá 12. října. "O koronaviru příliš mluvit nebudeme, je to vážné téma. Doufám, že se budeme bavit hlavně o hudbě, která lidem dodává naději a je něčím, k čemu se v těchto těžkých časech mohou obracet," podotkl.

Jethro Tull vystoupí během turné s názvem The Prog Years 26. října v ostravském Gongu, o den později v Městské hale Vodova v Brně a 28. října v pražském Kongresovém centru. Program nabízí jejich známé písně jako Thick as a Brick, Living in the Past, Aqualung nebo Locomotive Breath. "Jsou písně, které miluje publikum a neodpustilo by mi, kdyby na koncertu nezazněly. Nejraději bych hrál jednu až dvě skladby z každého našeho alba, ale zařadit do programu je všechny nemohu," uvedl Anderson.

Na říjnových vystoupeních v Česku kapela představí také novou píseň The Zealot Gene z chystaného nového alba. "Album vyjde až příští rok v únoru, i když jsme ho dokončili před třemi měsíci. Důvodem je čekání na jeho vinylovou verzi, kterou chce spousta fanoušků, ale je jen málo společností, které vinylové desky vyrábějí a termíny se musejí zamlouvat na šest až devět měsíců dopředu. A my chceme všechny podoby nahrávky, vinyl, CD, stream i DVD, uvést zároveň," uvedl Anderson.

V průběhu pandemie začal člen Řádu britského impéria Anderson dávat dohromady oficiální knihu svých písňových textů. Zahrnuje také 30 fotografií pořízených Andersonem k ilustraci určitých písní, speciálně napsané úvody ke každému albu a skeny originálních, ručně psaných textů písní. "Kniha má přes 280 stran a obsahuje více něž 250 písní. Jedná se o limitovanou edici, která dostala název Silent Singing (Tichý zpěv) . Já totiž písňové texty nečtu jako poezii, ale při čtení si je v duchu zpívám," vysvětlil Anderson.

Skupina Jethro Tull se původně věnovala blues rocku. V průběhu let v její hudbě bluesové prvky ustoupily do pozadí. Časopis Rolling Stone označil Jethro Tull za "jednu z komerčně nejúspěšnějších a nejprogresivnějších rockových kapel všech dob". Za svou kariéru prodali přes 60 milionů alb a získali cenu Grammy v kategorii Best Hard Rock/Metal Performance za nahrávku Crest of a Knave z roku 1987. V jejích skladbách se objevují i prvky lidové hudby britských ostrovů a renesanční hudby. Jako sólista vydal Anderson sedm desek, poslední s názvem Homo Erraticus v roce 2014.