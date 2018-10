Praha - Situace na českých řekách není pro vodáky příznivá. Důvodem je přetrvávající nízký stav vody, který Česko trápil prakticky celé léto. Stále splavná je ale například horní Vltava nebo dolní Lužnice. Specialitou nadcházejícího víkendu bude nedělní splouvání pražského Botiče. ČTK to dnes sdělil Vojtěch Jančar z Českého kanoistického svazu.

"Situace je stále špatná, je sucho," zhodnotil Jančar stav na českých tocích. Většina řek je na hranici minima a vodáci musí počítat s častým přetahováním lodí přes mělčiny.

Bez problémů se lze podle Jančara vydat na Vltavu. Díky dotaci z lipenské přehrady je bez problému sjízdná z Vyššího Brodu do Boršova, případně až do Českých Budějovic.

"Jakžtakž je splavná dolní Ohře, Otava ze Sušice a Berounka," uvedl Jančar. Naopak stále bez vody zůstává Sázava.

Zajímavou volbou může být dolní Lužnice, která je splavná díky vodě z vypouštěných rybníků. "Stále tam ještě teče víc vody, než teklo v podstatě celé léto," upozornil Jančar.

Zkušenější vodáci mohou v neděli vyrazit na pražský potok Botič. Dostatečně vysokou hladinu k jeho splutí až k ústí do Vltavy zajistí vypouštění vody z Hostivařské přehrady. "Je to taková speciální záležitost, ale určitě stojí za to se jí alespoň jednou zúčastnit," uvedl Jančar.