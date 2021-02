Hyundai svolává elektromobily. Těch z Česka se to netýká

Hyundai po patnácti případech požárů jeho elektromobilů vyhlásilo svolávací akci, při které vymění jejich vyspokonapěťové baterie.

„Společnost Hyundai Motor se v Jižní Koreji rozhodla dobrovolně svolat některé konkrétní modely Kona Electric, Ioniq EV a Elec City za účelem výměny bateriového systému. Záležitost je nyní společností aktivně prošetřována, a to včetně souvislostí s modely prodávanými v Evropě,” uvedl na dotaz portálu Autonaelektřinu mluvčí českého zastoupení korejské značky David Pavlíček.

Vozů Hyundai Kona Electric, které se od loňského roku vyrábějí pro evropské zákazníky, se podle Pavlíčka svolávací akce netýká. Ty totiž využívají baterie od jiného výrobce než exempláře vznikající v Koreji.

Podle neoficiálních informací by ovšem do servisů k výměně baterií mohly v příštích měsících zamířit majitelé přibližně stovky kusů vozů Hyundai Kona Electric, které se do Česka dovezly ještě před zahájením produkce v nošovickém výrobním závodě. To by se pak zřejmě týkalo také několika desítek v Česku prodaných vozů Hyundai Ionic Elektric.

O tom, kdy a zda vůbec se tato svolávací akce pro zákazníky mimo Koreu uskuteční, však zatím nebylo rozhodnuto.

V klidu můžou podle mluvčí zastoupení automobilky Kia Kateřiny Vaňkové zůstat také vlastníci modelů Kia Soul EV a e-Niro. “Do těchto vozů se montují baterie od jiného výrobce, než jaké jsou ve vozech značky Hyundai,” uvedla. Po technické stránce jsou ale jinak tyto vozy velmi podobné vozu Hyundai Kona Electric.