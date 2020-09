Hypoindex: Průměrná sazba hypoték klesla popáté v řadě

Praha - Průměrná úroková sazba hypoték v srpnu klesla na 2,11 procenta z červencových 2,15 procenta. Sazba se snížila již pátý měsíc v řadě, přičemž tak nízko byla naposledy v říjnu 2017. Vyplývá to z údajů Fincentra Hypoindexu. Zájem o hypotéky byl v srpnu opět rekordní.

Banky poskytly v srpnu 6868 hypoték za 19,173 miliardy korun. Přestože ve srovnání s červencem klesl objem poskytnutých hypoték téměř o 2,5 miliardy korun, stal se letošní srpen nejsilnějším osmým měsícem v historii Hypoindexu.

Průměrná hypotéka v srpnu vzrostla na nové maximum. Proti červenci se zvýšila o 46.396 Kč na 2,791.673 korun. "Po červencovém mírném poklesu přišel opět růst. Potvrzuje se tak, že růst cen nemovitostí stále nepolevuje," uvedl specialista společnosti Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Objem poskytnutých hypoték za prvních osm měsíců letošního roku již překročil 150 miliard korun. Překonání hranice 200 miliard korun tak mají podle Sýkory hypoteční banky na dosah, když do konce roku jim stačí poskytnout hypotéky za 12,5 miliardy korun měsíčně. "Pokud by hypoteční banky udržely objemy poskytnutých hypoték na úrovni letních měsíců, mohly by i atakovat rekordy z let 2016 a 2017, kdy sjednaly hypotéky za více než 225 miliard korun," dodal Sýkora.

Od ledna 2019, kdy se průměrná sazba hypoték vyšplhala na tři procenta z historických minim z konce roku 2016, se průměrná sazba již propadla o 0,89 procentního bodu. Kontinuální pokles průměrné sazby od začátku loňského roku narušilo pouze první čtvrtletí letošního roku, kdy průměrná sazba během tří měsíců vzrostla o 0,1 procentního bodu.

"Cena peněz na finančním trhu ale postupně roste a prostor pro další zlevňování hypoték se uzavírá. Banky navíc v nejistotě vyhlíží konec moratoria, které může znamenat nárůst počtu klientů, kteří nebudou schopni splácet hypotéky," upozornil Sýkora. V srpnu se přesto odhodlala snížit hypoteční sazby Sberbank a na začátku září se k ní připojily i Moneta Money Bank a UniCredit Bank.