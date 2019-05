Hynek chválí reprezentaci na MS za radost a chuť ze hry

Praha - Trenér Pavel Hynek ocenil výkony české hokejové reprezentace v základní skupině na mistrovství světa v Bratislavě. Národní tým podle něj předvedl v první části turnaje kvalitní výkony a prezentoval se vysokou produktivitou. Hynek věří, že český výběr ve čtvrtfinále předvede i zodpovědný výkon v defenzivě a na Slovensku uspěje.

"Musím říct, že v základní části se mi naše vystoupení líbila. Z mužstva je cítit radost z hokeje, chuť do hry. Má to správný náboj," řekl Hynek ČTK. "Samozřejmě, zajíci se počítají po honu a teď přijde zápas, který rozhodne o tom, zda budeme turnaj hodnotit úspěšně, nebo neúspěšně. Za první část bych našim dal pochvalu. Myslím si, že hráli hokej, který se musel divákům líbit. Příjemně mě to překvapilo," uvedl kouč, jenž působí na střídačce Soči v Kontinentální lize.

Mužstvo vedené kapitánem Jakubem Voráčkem nastřílelo v sedmi zápasech 39 gólů, což Hynek ocenil. "Produktivita mě překvapila. Papírově slabším týmům jsme dokázali nasypat osm gólů, ale kromě zápasu s Ruskem jsme se dokázali prosadit i proti silným týmům. Hra dopředu funguje. Potřebujeme být ještě důslednější dozadu, což ale věřím, že vážnost utkání přinese. V obraně někdy vidím okýnka," uvedl devětačtyřicetiletý trenér, jenž v roce 2001 dovedl společně s Jaroslavem Holíkem českou juniorskou reprezentaci k triumfu na mistrovství světa.

Čeští reprezentanti mají zatím v Bratislavě problém s množstvím dvouminutových trestů. Inkasovali jich již 40, což je suverénně nejvíce ze všech účastníků turnaje. "Myslím, že důležitost utkání přinese zlepšení. Kluci ví, že jeden zbytečný faul může rozhodnout. V základní skupině se přece jen kolikrát pod vlivem výsledku udělají fauly nebo zákroky na hraně. Věřím ale, že v play off se toho vyvarujeme. Mohlo by to být smrtící," podotkl Hynek.