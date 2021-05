Hymnu k fotbalovému Euru složil DJ Martin Garrix s Bonem a The Edge z U2

Berlín - Oficiální skladbu pro letošní fotbalové mistrovství Evropy složil nizozemský diskžokej Martin Garrix ve spolupráci s Bonem a The Edge ze skupiny U2. Hymna šampionátu by měla mít název "We are the people we´ve been waiting for" a má být veřejnosti představena 14. května. Uvedli to hudebníci na svém Instagramu.

Podle deníku The Sun se trio aktuálně nachází v Londýně, kde dohromady natáčí oficiální videoklip.

"Martin zbožňuje fotbal, takže to pro něj byla obrovská příležitost. Při hledání svých spolupracovníků se zaměřil na absolutní špičku. Strávil měsíce nad tím, aby byla skladba dokonalá, a jakmile se k němu připojili Bono a The Edge, dosáhlo vše nového vrcholu," uvedl zdroj deníku The Sun.

Čtyřiadvacetiletý světoznámý diskžokej ze severu Holandska je mimo jiné známý tím, že ho k dráze diskžokeje přivedlo vystoupení DJ Tiesta na olympijských hrách v Aténách 2004. Sám se pak i před třemi lety podílel hudebním doprovodem na závěrečném ceremoniálu olympiády v Pchjongčchangu. Stejně jako Bono nebo The Edge z U2 je i Garrix zapáleným fotbalovým fanouškem. "Martin je známý svou taneční hudbou, ale tady se všichni pustili do opravdové hymny. Už se nemohou dočkat až ji všichni uslyší," napsal zdroj britského deníku.

Mistrovství Evropy začne 11. června a bude se konat v 11 různých zemích. Účastnit se ho bude i Česká republika, která postupně ve své základní skupině vyzve Skotsko, Chorvatsko a Anglii.