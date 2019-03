Praha - Počet respiračních onemocnění včetně chřipky v Moravskoslezském kraji dále klesá. Naopak stoupá počet závažných případů chřipky, které vyžadujících léčbu na jednotkách intenzivní péče a ARO. Na území kraje bylo za uplynulý týden zaznamenáno 17 závažných případů chřipky, z toho tři lidé včetně dítěte zemřeli, sdělila ČTK krajská hygienička Helena Šebáková.

Z celkového počtu evidovaných závažných případů jich devět bylo zaznamenáno u pacientů nad 60 let. V této věkové kategorii byla dvě úmrtí. Šest vážně nemocných osob bylo ve věkové kategorii 25 až 59 let a po jednom onemocnění z věkové kategorie od 15 do 24 let a do pěti let. Malé dítě zemřelo. "Všichni měli řadu závažných chronických onemocnění," uvedla Šebáková. Doplnila, že nemocní nebyli proti chřipce očkováni.

Nemocnost se ve srovnání s minulým týdnem snížila v regionu o osm procent. Na 100.000 obyvatel tak aktuálně připadá 1228 nemocných. "Pokles počtu nemocných byl zaznamenán ve všech věkových skupinách mimo věkovou skupinu nad 60 let, kde je šestatřicetiprocentní nárůst. Nemocnost dosáhla úrovně 990 onemocnění na 100.000 obyvatel," uvedla Šebáková.

Nejvíce nemocných je stále v okrese Opava, kde onemocnělo 1825 lidí na 100.000 obyvatel. Podíl pacientů, kteří se kvůli akutnímu respiračnímu onemocnění nechali ošetřit na lékařských službách první pomoci, se pohyboval v rozmezí od 24 do 39 procent.

Chřipková epidemie v Česku podle hygieniků ustupuje a má již jen regionální charakter. Republikový průměr je 1316 nemocných na 100.000 obyvatel Počty nemocných klesají ve všech věkových skupinách. Aktuálně nejvyšší nemocnost je hlášena z Libereckého, Jihomoravského a Jihočeského kraje.