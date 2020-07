Hygienici: V Moravskoslezském kraji není nutná nová karanténa

Karviná - V Moravskoslezském kraji není podle hygieniků za současné situace nutné vyhlašovat nová plošná karanténní opatření. Ohnisko nákazy covidu-19 je známé a lokalizované a nakažení jsou v domácí izolaci. Většina nakažených nemá žádné příznaky, nebo jen mírné. Krajská hygienická stanice (KHS) v Ostravě to dnes uvedla v tiskové zprávě na svých internetových stránkách.

"K návrhům, že je nutno vyhlásit pro okres Karviná plošná karanténní opatření, uvádíme, že situace na Karvinsku není nová," napsali hygienici. Připomněli, že první ohnisko ve společnosti OKD na Karvinsku, které bylo v Dole Darkov, řešila KHS od poloviny května. Celkem tam hygienici zaevidovali přes 500 nakažených.

"Jednalo se o obdobné ohnisko, kde KHS rovněž organizovala plošné odběry u zaměstnanců a přijala protiepidemická opatření. Ohnisko je dnes prakticky vyhaslé a další případy se v něm neobjevují," uvedla KHS.

V současnosti se řeší ohniska v dolech ČSM-Sever a ČSM-Jih. "KHS i zde provedla plošné testování zaměstnanců, na jehož základě bylo izolováno cca 700 pozitivních horníků. Osoby, které s nimi byly v kontaktu (a jedná se převážně o rodinné příslušníky), byly dány do karantény a probíhá jejich testování," uvedli hygienici.

Počet lidí, u nichž testy prokázaly nákazu, podle nich sice výrazně vzrostl, avšak zhruba 90 procent nakažených nemá žádné příznaky nebo jen mírné. "Nedochází k přetěžování zdravotnického systému, postižení jsou v naprosté většině případů v domácí izolaci, stejně jako tomu bylo v případě ohniska na Dole Darkov," uvedla KHS.

Z dat podle hygieniků vyplývá, že onemocnění se mimo okres Karviná nešíří. V sousedících okresech Ostrava a Frýdek-Místek sice přibyly desítky nových případů, ty však zahrnují převážně rovněž horníky z OKD a jejich příbuzné. Pro ostatní okresy Moravskoslezského kraje ani jiné kraje podle hygieniků karvinské ohnisko nákazy nepředstavuje reálné epidemiologické riziko. K uklidnění situace by mělo přispět i šestitýdenní přerušení těžby v OKD.

"Z uvedeného vyplývá, že za současné situace, kdy ohnisko nákazy v OKD je známé a lokalizované, pozitivní osoby včetně svých kontaktů jsou v domácí izolaci, nadále platí, že není z epidemiologického hlediska nutné vyhlašovat v celém kraji nová plošná karanténní opatření," uvedla KHS.

Hygienici situaci na Karvinsku trvale monitorují. "Vyhodnocujeme vliv přijatých opatření v lokálních ohniscích a jsme připraveni okamžitě reagovat na případný další vývoj," uvedla KHS.

Podle posledních zveřejněných údajů bylo v pátek v Moravskoslezském kraji potvrzeno 3110 případů nákazy koronavirem. Na Karvinsku bylo od počátku pandemie pozitivně testováno 1629 lidí.

Karanténa pro Karvinsko kvůli šíření koronaviru je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) zcela krajní řešení. Od přerušení těžby v dolech OKD očekává zlepšení situace, počet případů na Karvinsku už mírně klesá a krajští hygienici mají situaci pod kontrolou. Ministr to dnes uvedl na dotaz ČTK.

"Karanténu v dané oblasti může nařídit místní hygienická stanice. Jedná se až o zcela krajní řešení," sdělil ČTK. Podle něj by to byl zásadní zásah do životů místních, kteří už dnes nemají lehkou situaci a jsou v rámci zbytku ČR stigmatizováni, dodal. Pokud by se epidemiologická situace zhoršila, je podle Vojtěcha možné přistoupit k dalším opatřením, například k omezení počtu lidí na hromadných akcích na deset osob, nařízení povinnosti nosit roušky i venku nebo uzavření rizikových prostorů. "Ale teď jsme nějaká opatření učinili a chceme jim dát prostor v následujících dnech a vyhodnotit situaci na datech," řekl Vojtěch.

Uvažovat o uzavření Karviné by se podle něj dalo až v případě, že by situace eskalovala a několik dní po sobě by přibývaly stovky případů. "My jsme už dříve hovořili o nějaké hladině 400 nových případů, ale nikoli v jeden den, musel by to být nějaký trend alespoň několika dní, kdy by se podobné záchyty objevovaly. Pak bychom asi museli přistoupit k nějakým restriktivnějším opatřením," poznamenal Vojtěch.

Nelze podle něj srovnávat současnou situaci v Karviné s březnovým zavřením obcí Litovel a Uničov v Olomouckém kraji. "Máme propracovaný systém monitoringu, lepší testovací kapacity, dispečink akutní lůžkové péče, propojené informační systémy, chytrou karanténu, mobilní odběrové týmy a nastavené procesy, které v březnu nebyly," podotkl. Podobně se dopoledne na twitteru vyjádřil epidemiolog a vedoucí resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislav Maďar.

Vojtěch zdůraznil, že situaci mají místní hygienici pod kontrolou. "Chtěl bych velmi ocenit přístup občanů v této lokalitě a požádat je o trpělivost," doplnil. Později uvedl, že zapojeny byly i další krajské hygienické stanice. "Pozitivní je, že se infekce nedostala do žádných rizikových skupin seniorů a podobně. Ty chráníme výrazně i tím, že je všude nastaveno testování třeba v sociálních zařízeních, nemocnicích. S hygieniky jsme přesvědčeni, že v dalších dnech by se spíše situace měla zklidňovat," dodal ministr.

Ohnisko je pod kontrolou i podle hlavní hygieničky ČR Jarmily Rážové. "Komunitní šíření rozhodně nenastalo a věřím, že nenastane. Opatření jsou v této oblasti účinná," řekla dnes Rážová Radiožurnálu. Počet nově nakažených podle ní v regionu postupně klesá, většina případů je navíc bezpříznakových. Hygienici i epidemiologové však situaci detailně sledují a jsou připraveni zareagovat, pokud by to vývoj epidemie vyžadoval. "Komunikujeme s krajskými hygieniky, v kontaktu s nimi jsou i epidemiologové z ministerstva. Situaci průběžné monitorujeme, vyhodnocujeme data a situaci pravidelně konzultujeme," uvedla Rážová. O možném zpřísnění opatření by podle ní musela rozhodnout sama moravskoslezská hygienická stanice.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) dnes ráno ČTK řekl, že situace týkající se koronavirové nákazy na Karvinsku se zhoršuje. Uvedl, že mezi lidmi, u nichž se nově prokázala nákaza koronavirem, už nejsou jen horníci, ohnisko se přenáší do komunity. Na twitteru později uvedl, že předpokládá, že nově nakažení jsou především rodinní příslušníci nakažených horníků. "Zatím ale razantně nenarůstá počet hospitalizovaných a zemřelých. To je zpráva dobrá a hovoří proti uzavírání Karviné," napsal hejtman.

Situace týkající se koronavirové nákazy na Karvinsku se zhoršuje. Mezi lidmi, u nichž se nově prokázala nákaza koronavirem, už nejsou jen horníci, ohnisko se přenáší do komunity. Případnou karanténu pro okres ale vedení Moravskoslezského kraje nařídit nemůže, ta je v kompetenci hygieniků. ČTK to dnes řekl hejtman Ivo Vondrák (ANO). Ředitelka Krajské hygienické stanice ale míní, že současný nárůst případů covidu-19 na Karvinsku se od předchozích dní mimořádně neliší.

"Současný nárůst na Karvinsku není až tak odlišný od předchozích dní," řekla na dotaz ČTK ředitelka Krajské hygienické stanice v Ostravě Pavla Svrčinová. Uvedla, že hygienici stále cíleně vyhledávají další nakažené. K případné karanténě se nechtěla vyjadřovat, na dotaz ČTK jen řekla, že situaci probírají s ministerstvem zdravotnictví.

Podle epidemiologa a vedoucího resortní pracovní skupiny pro rozvolňování Rastislava Maďara je Karvinsko jiná situace, než byla při březnovém zavření obcí Litovel a Uničov v Olomouckém kraji i při menším počtu případů. "Máme lépe zmapovanou situaci, nové testovací kapacity, dostatečné zásobení ochrannými pomůckami, postačující rezervu JIP, chytrou karanténu, mobilní týmy, propojené informační systémy a nastavené různé procesy a systémy, které v březnu prostě nebyly," uvedl dnes Maďar na twitteru.

"Když jsem se díval na ranní data, zcela určitě lze říct, že část ohniska OKD přepadá do komunity. Důkazem je, že z 94 nakažených, které bylo v sobotu odhaleno, je 41 lidí do 30 let a většina z nich jsou ženy. Dochází k tomu, že už to nejsou horníci, ale další lidé. Situace se z tohoto pohledu určitě zhoršuje," řekl hejtman.

Na twitteru později Vondrák uvedl, že předpokládá, že nově nakažení jsou především rodinní příslušníci nakažených horníků. "Zatím ale razantně nenarůstá počet hospitalizovaných a zemřelých. To je zpráva dobrá a hovoří proti uzavírání Karviné," napsal hejtman.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v sobotu v ČT řekl, že v tuto chvíli se o karanténě pro Karvinou nejedná. Nemůže ale vyloučit, že by to byla varianta, kdyby se situace masivněji zhoršila.

"Tohle musí rozhodnout epidemiologové, to je věc, kterou oni musí posoudit, jak riziková situace je. Kraj tuto kompetenci nemá, je to plně v kompetenci krajské hygienické stanice, která je zřizována ministerstvem zdravotnictví. Ale ta čísla mě neuklidnila," řekl Vondrák na dotaz ČTK.

Uvedl, že kraj pro epidemiology zajišťuje, co je třeba. "Běží všechna odběrová centra, svátek nesvátek, běží všechny laboratoře a prodloužili jsme dobu odběrových center," řekl hejtman.

Situace zatím podle něj není dramatická tím, že by výrazně přibývalo lidí s vážnými zdravotními komplikacemi. V sobotu bylo podle něj nově hospitalizováno pět lidí. Hejtman má ale dojem, že lidí v karanténě je málo. "Lidé by si měli uvědomit, že je třeba nosit roušky, i když to žádné nařízení nepožaduje. Dle mého názoru situace, kdy koupaliště jsou plná lidí bez roušek, to jsou všechno, řekněme, potenciálně nebezpečné situace," řekl Vondrák.

V Moravskoslezském kraji musí mít roušky účastníci vnitřních hromadných akcích nad 100 lidí nebo kadeřníci a maséři. Na Karvinsku a Frýdecko-Místecku jsou povinné roušky i v budovách mimo bydliště a ve veřejné dopravě.

Podle posledních zveřejněných údajů bylo v pátek v Moravskoslezském kraji potvrzeno 3110 případů nákazy koronavirem. Nejvíce jich bylo na Karvinsku, kde bylo od počátku pandemie pozitivně testováno 1629 lidí. Za uplynulý týden tam bylo zaznamenáno téměř 247 případů v přepočtu na 100.000 lidí. Podle Českého statistického úřadu žilo na konci března v okrese Karviná více než 245.600 lidí, celý kraj má téměř 1,2 milionu obyvatel.