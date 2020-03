Hygienici uzavřeli 21 obcí na Olomoucku a jednu na Havlíčkobrodsku

Olomouc/Havlíčkův Brod - Hygienici dnes časně ráno uzavřeli 21 obcí na Olomoucku včetně Uničova, Červenky a Litovle, aby tam zabránili dalšímu šíření koronaviru. Lidé nemohou území těchto měst a obcí opustit a zakazuje se i pohyb mimo místo jejich trvalého pobytu a to minimálně na 14 dnů, vyplývá z nařízení hygieniků. Opatření se týká i dopravy, na dálnici D35 jsou od dnešního rána uzavřeny sjezdy a nájezdy 248 a 253 na dálnici u Litovle, uvedlo Národní dopravní informační centrum ŘSD. Na Litovelsku a Uničovsku bylo v neděli večer evidováno 25 případů koronaviru, v celém Olomouckém kraji jich bylo 32.

Opatření je nařízeno na dobu 14 dnů. Nařízení mimořádného opatření při epidemii se podle hygieniků týká také obyvatel obcí Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle.

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) je v této lokalitě zhruba 1000 potenciálně nakažených kontaktů. To byl důvod, proč se k opatření přistoupilo. Hygienici své nařízení odůvodňují nepříznivým vývojem epidemiologické situace této oblasti; opatření je podle nich jedním z důležitých předpokladů zamezit šíření onemocnění. Platit bude do doby, než krajská hygienická stanice provede epidemiologické šetření a rozhodne o karanténě.

Video: Hygienici uzavřeli obce na Olomoucku

16.03.2020, 14:06, autor: Luděk Peřina, zdroj: ČTK

České dráhy dnes až do odvolání ukončily železniční dopravní obslužnost obcí Litovel, Červenka a Uničov. "Ve stanicích a zastávkách Litovel předměstí, Litovel město, Litovel, Červenka zastávka, Červenka, Uničov a Uničov zastávka nebude umožněn nástup a výstup cestujících. Vlaky budou dál jezdit na svých původních trasách a časových polohách z důvodu zajištění dopravní obslužnosti ostatních obcí na jejich trase," uvedla mluvčí ČD Vanda Rajnochová.

"Lidé s trvalým pobytem v Uničově nemohou město opustit. Byl rovněž vydán zákaz pohybu po samotném Uničově s výjimkou cest do práce, na nákup základních potřeb, k lékaři či veterináři. Dále lidé smějí své bydliště opustit z důvodu zajištění péče nebo doprovodu pro své příbuzné a blízké, případně k vyřízení úředních záležitostí," uvedl na webu Uničova starosta Radek Vincour (ODS).

Zaměstnanci pracující v uničovských podnicích a vracející se do svého bydliště mimo Uničov z nočních směn budou na kontrolních stanovištích zaregistrováni a bude jim nařízena dvoutýdenní karanténa v místě bydliště. "Obchody s potravinami, drogerie, lékárny, prodejny krmiv pro zvířata nebo čerpací stanice zůstávají otevřeny," dodal Vincour.

Hygienici uzavřeli kvůli koronaviru Kynice na Havlíčkobrodsku

Obec Kynice na Havlíčkobrodsku je kvůli koronaviru uzavřená. Hygienici o tom rozhodli k dnešní 11:00, vyplývá z informací na webu Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina. Ráno byli v obci čtyři nakažení. Lidé nesmějí opustit území obce. Na příjezdových cestách jsou policejní hlídky, řekla mluvčí policie Dana Čírtková.

"Musíme na příjezdových trasách zamezit přístupu do obce tak, aby byla vyhláška naplněna," řekla Čírtková. Na silnici 130 budou platit objízdné trasy, které stanoví dopravní úřad. "V současné době máme na místě několik policejních hlídek na několika stanovištích, uvidíme, jak budou lidé ukáznění, věříme, že to pochopí, protože je to opatření k jejich ochraně," řekla Čírtková. Neuposlechnutí výzvy je přestupek proti veřejnému pořádku. Policisté mají ochranné pomůcky, rukavice, respirátory i brýle. Lidé, kteří v obci nemají trvalý pobyt, ji mohou opustit.

Z opatření o uzavření obce existují výjimky. Lidé mohou do práce, pro potraviny, drogerii, léky, krmiva pro zvířata, za lékařskou a veterinární péčí. Nařízení bude trvat do odvolání, minimálně však 14 dnů. V obci s asi 90 lidmi není lékař, škola ani obchod. Krizový štáb tvoří starostka a místostarosta. Právě jednají, řekla ČTK starostka Jaroslava Smetanová.