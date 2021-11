Hygienici oslovují do 24 hodin čtvrtinu pozitivních a 62 procent jejich kontaktů

Praha - Hygienické stanice vytrasovaly za poslední týden průměrně do 24 hodin od výsledku testu čtvrtinu pozitivních na covid-19 a oslovily také 62 procent jejich kontaktů. Průměrně jim lidé hlásí v posledním týdnu 1,96 rizikového kontaktu. Kraje se v rychlosti trasování a počtu hlášených kontaktů výrazně liší. Vyplývá to z dat o trasování z projektu Chytrá karanténa. Od začátku října počty nově nakažených opět výrazně rostou, v minulém týdnu dvakrát překročily 14.000 pozitivně testovaných.

Podle dat Chytré karantény bylo minulý týden v pracovních dnech vždy 26.000 až 28.800 hovorů trvajících přes 124.000 minut. Podílelo se na nich i více než 1600 pracovníků hygienických stanic a externích call center. O víkendu jsou počty trasujících zhruba poloviční, více se zapojují externisté.

Hygienici v některých krajích přiznávají, že navzdory zapojení veškterého personálu znovu trasování nestíhají. Zkrátit čas hovoru s hygienikem může vyplnění formuláře na internetu. Odkaz na něj dostávají pozitivně testovaní krátce po pozitivním výsledku testu, vyplní ho podle dat Chytré karantény v různých dnech třetina až polovina z nich.

Postupně klesá i podíl pozitivních a jejich rizikových kontaktů, které zvládnou hygienici a call centra do 24 hodin oslovit. Zatímco v pondělí 8. listopadu to bylo 31 procent pozitivních a 69 procent kontaktů, v pátek 12. listopadu už jen 18 procent pozitivních a 56 procent kontaktů.

Podle dat nahlášených do systému Chytré karantény za poslední týden kontaktovala Krajská hygienické stanice Plzeňského kraje osm procent pozitivních do 24 hodin, Jihomoravského kraje 11 procent a Moravskoslezského kraje 12 procent. Naopak hygienici z Karlovarského kraje, kde je počet případů na 100.000 obyvatel v této vlně nejnižší, zavolají do 24 hodin třem čtvrtinám pozitivních.

Podobně vysoký mají v kraji i podíl rizikových kontaktů oslovených do 24 hodin. Kolem poloviny jich zvládnou obvolat v kraji Králéhradeckém, Středočeském, Moravskolsezském a Jihočeském. Olomoucký kraj, kde je incidence nejvyšší, přes 1000 případů na 100.000 obyvatel za týden, má podíl pozitivních oslovených do 24 hodin 19 procent a kontaktů 71 procent.

Data o trasování:

Datum Počet nových případů Počet trasujících (hygienici/ostatní) Počet hovorů (minut) Oslovených pozitivních/kontaktů do 24 hodin: úterý 9. 11. 14.557 1441 (785/656) 26.168 (110.920) 28 % / 59 % středa 10.11. 13.516 1574 (895/679) 28.800 (124.113) 28 % / 60 % čtvrtek 11.11. 10.411 1644 (903/741) 27.120 (117.135) 26 % / 57 % pátek 12.11. 14.230 1618 (868/750) 28.073 (121.303) 18 % / 56 % sobota 13.11. 9168 838 (316/522) 20.310 (80.895) - nedělě 14.11. 5650 815 (296/519) 18.320 (72.624) -

zdroj: Chytrá karanténa

Data o trasování po krajích - za týden 6. - 12. listopadu:

Počet případů za týden na 100.000 obyv.: Průměrný počet vytrasovaných kontaktů: Oslovených pozitivních za 24 hodin: Oslovených kontaktů za 24 hodin: Praha 663,3 1,72 25 % 63 % Středočeský 646 3,15 19 % 57 % Pardubický 649,5 3,19 27 % 65 % Karlovarský 239,7 2,89 75 % 73 % Ústecký 436,5 2,74 71 % 75 % Vysočina 547,5 2,35 19 % 60 % Jihočeský 748,7 2,28 29 % 55 % Zlínský 846,2 2,27 71 % 61 % Plzeňský 690,1 1,84 8 % 68 % Liberecký 395,5 1,64 48 % 77 % Moravskoslezský 861,6 1,56 12 % 54 % Olomoucký 1062,1 1,39 19 % 71 % Jihomoravský 910,9 1,19 11 % 61 % Královéhradecký 427,9 1,07 27 % 59 %

zdroj: Chytrá karanténa