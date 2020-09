Hygienici odhalili na MZd další čtyři lidi s covidem

Praha - Pražští hygienici při šetření kontaktů kvůli onemocnění covidem-19 na ministerstvu zdravotnictví dosud odhalili další čtyři pozitivní lidi. V tiskové zprávě to dnes uvedl mluvčí hygienické stanice hlavního města Zbyněk Boublík. Hygienici zatím vyhodnotili 157 kontaktů, kterým se nařizuje karanténa či se odesílají na testování. Koronavirus se ve středu potvrdil u hlavní hygieničky Jarmily Rážové, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kvůli tomu nastoupil do karantény, ale test měl negativní.

Příslušné orgány podle Boublíka evidují při šetření zatím další čtyři osoby pozitivní na covid-19, jejich jména s ohledem na ochranu osobních údajů hygienici nezveřejňují. "Bylo u nich zahájeno standardní šetření spojené se snahou dohledání maxima možných epidemiologicky významných kontaktů," uvedl Boublík. Vojtěch ve středu v České televizi (ČT) řekl, že nákaza se potvrdila u ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška.

Hygienici uvedli, že zatím vyhodnotili 157 tzv. epidemiologicky závažných kontaktů. "Z uváděného prozatímního celkového počtu jde o 125 osob z prostředí šetřeného pracoviště, 23 lidí z oblasti hromadných sdělovacích prostředků, sedm dalších pracovních kontaktů a dva kontakty z osobního soukromého prostředí," upřesnili.

Pražská hygiena upozornila, že epidemiologické šetření je kontinuálním procesem. "V daném konkrétním případě započal již včera (ve středu) v ranních hodinách a stále probíhá," uvedl Boublík. Řada lidí se testům podrobila ve středu, další je absolvují dnes. Šetření bude standardně postupovat i u čtveřice nově odhalených případů, informace by měl úřad aktualizovat v pátek dopoledne.

Hygienická stanice je podle Boublíka v úzkém kontaktu se sekcí státního tajemníka i dalšími složkami ministerstva zdravotnictví. Díky tomu jsou o situaci a organizačních opatřeních informováni zaměstnanci resortu. "Na pracovišti proběhla adekvátní ohnisková dezinfekce definovaných prostor, je nařízeno používání ochrany dýchacích cest," shrnul Boublík.

Schůzku s Rážovou absolvoval v úterý i premiér Andrej Babiš (ANO). On a další zástupci úřadu vlády však do karantény kvůli jednání nemusí, rozhodli ve středu hygienici. Podle Babiše to zdůvodnili tím, že od hostů byli v dostatečné vzdálenosti ve vysoké a větrané místnosti.