Hygienici: Nejčastější chyby na táborech jsou ve stravování a pitné vodě

Praha - V červenci pořadatelé táborů nejčastěji chybovali ve stravování, zásobování pitnou vodou, podmínkách pro osobní hygienu dětí nebo vedení zdravotnické dokumentace. Hygienici zkontrolovali za první prázdninový měsíc 902 táborů a uložili 27 pokut za celkem 60.000 korun, což je asi o třetinu méně než před rokem. V tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví, pod které krajské hygienické stanice spadají. Covid podle něj hygienici řešili na třech akcích, na sedmi pak zažívací infekce a na dvou štěnice v chatkách.

Pořadatelé do začátku prázdnin nahlásili hygienikům téměř 1500 letních táborů, kterých se zúčastní přes 160.000 dětí. Akce pro méně než 20 dětí do 15 let hlásit nemusí. Obecně dosud hygienici hodnotí situaci jako klidnou. Kromě 27 pokut také pětkrát na táboře zakázali používat stávající zdroj pitné vody a ve dvou případech zlikvidovat zdravotně závadné potraviny.

"V rámci kontrolní činnosti byla sledována pestrost jídelníčků, prováděna cílená edukace a předáváno doporučení vydané ministerstvem zdravotnictví k sestavování jídelníčků na dětském táboře. Ve většině případů byly kontrolované jídelníčky sestavovány s přihlédnutím k věku a fyzické aktivitě dětí a s ohledem na podmínky pro přípravu stravy na konkrétní akci," uvedla hlavní hygienička, která je náměstkyní ministra zdravotnictví, Pavla Svrčinová.

Hygienici ocenili, že v případě vysokých venkovních teplot pořadatelé přizpůsobují program a režim dne klimatickým podmínkám, omezují fyzickou zátěž a u dětí kontrolují pitný režim a osobní hygienu.

Loni za první prázdninový měsíc kontrolovali hygienici 948 táborů a uložili 54 pokut za 98.600 korun. V předchozím roce a zejména v roce 2020 ovlivňovala pořádání táborů i protiepidemická opatření, která měla zabránit šíření koronaviru.