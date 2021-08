Hygienici: Jeden z nakažených z Tokia má tři pozitivní kontakty v ČR

Česká výprava pózuje fotografovi 16. července 2021 na letišti v pražských Kbelích před odletem na olympijské hry do Tokia. V prostřední řadě vpravo je lékař Vlastimil Voráček, který byl prvním členem české výpravy s pozitivním testem na covid-19 po příletu do dějiště her v Tokiu.

Praha - Pražští hygienici při trasování našli u jednoho z nakažených z letu do Tokia tři blízké osoby v ČR, které měly pozitivní test na koronavirus. V tiskové zprávě o tom dnes informovala ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová. O kterého cestujícího šlo, to neuvedla. Sportovci a členové týmu letěli z Prahy do Tokia vládním speciálem v pátek 16. července, u šesti cestujících byla postupně prokázána nákaza. Český olympijský výbor (ČOV) v pátek informoval, že systémová porušení protiepidemických pravidel, která mohla vést k nákaze, prokázána nebyla. Lidé v letadle ale neměli roušky či respirátory po celou dobu třináctihodinového letu do Japonska.

Všichni pozitivně testovaní účastníci olympijských her hygienikům předali seznamy osob, se kterými se před odletem stýkali. U všech pak hygiena ověřila, jestli se u nich po odletu nemoc neobjevila. "Onemocnění bylo dohledáno u tří blízkých osob jednoho účastníka her, u kterého vyšel po příletu do Tokia pozitivní výsledek testu," uvedli hygienici. S těmito třemi lidmi se nakažený setkal 15. července, u jedné z osob se první příznaky ukázaly o den později. "Nelze vyloučit, že tato osoba mohla být zdrojem nákazy pro ostatní, bez provedené genotypizace to však nelze ani potvrdit," napsala hygiena.

Právě genotypizace, neboli podrobné vyšetření typu viru pomocí sekvenování jeho DNA, měla prokázat, od koho se v letadle nákaza rozšířila. Podle hygieniků se ale v Tokiu toto vyšetření nepodařilo zajistit. "Stejně tak se nepodařilo získat biologický materiál, u kterého byla pozitivita prokázána k dodatečnému provedení genotypizace v ČR," sdělili hygienici.

Všichni pozitivně testovaní budou znovu laboratorně vyšetřeni v Česku po příletu, hygienici ale předpokládají, že jejich virová nálož již bude tak nízká, že nebude možné genotypizaci provést. Šetření tak podle nich není zatím ukončeno, do Česka se vrátili tři ze šesti pozitivně testovaných.

Hygienici také zhodnotili protiepidemická opatření, která byla pro let do Tokia stanovená. Všichni členové posádky absolvovali PCR test, 42 cestujících bylo testovaní 96 a 24 hodin před doletem s negativním výsledkem. Nákaza se podle hygieniků neprojevila u nikoho z novinářů, kteří před odletem přišli se sportovci do kontaktu. Ve skupině sportovců bylo téměř 80 procent lidí proti covidu-19 očkovaných.

Let trval 13 hodin a čtyřikrát během něj bylo servírováno občerstvení. "Při konzumaci občerstvení nemohou dodržet povinnost nošení respirátoru, chování cestujících personál letadla nekorigoval," uvedli hygienici. Podle zasedacího pořádku většina z nakažených seděla v zadní části letadla ob řadu. "Za ohrožené lze v případě koronaviru považovat osoby sedící plus minus dvě sedadla před, vzad a po obou stranách cestujícího s nákazou," dodali.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně 14 sportovců. Kvůli covidu-19 přišli o start na hrách plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou, cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner mohli hrát až od druhého utkání a vinou úvodní kontumace vypadli ve skupině. Dalším sportovcům se coby blízkým kontaktům účast na hrách zkomplikovala. Jako u prvního byla nákaza odhalena u lékaře týmu Vlastimila Voráčka.