Hvězdy na zlínském chodníku slávy mají herci Barbora Seidlová a Jan Šťastný

Zlín - Herci Barbora Seidlová a Jan Šťastný mají ode dneška své hvězdy na chodníku slávy před zlínským Velkým kinem. Odhalování dlaždic se jmény bývalých dětských filmových hvězd či osobností s vazbou na film pro děti a mládež je tradiční součástí Zlín Film Festivalu. Po dnešku je na chodníku již 37 hvězd.

Šťastný se ve Zlíně narodil a poprvé zde také stál před kamerou. "Je to pro mě obrovská čest. Jako dítě jsem chodil do Velkého kina právě na dětský festival. Nikdy by mě nenapadlo, že se mi přihodí něco takového. Nesmírně si toho vážím a jsem rád, že mé město mě takhle vzalo v potaz," řekl dnes novinářům Šťastný.

Ve třinácti letech se objevil v seriálu Jedno malé sídliště, který vznikal ve zlínském filmovém studiu v režii Josefa Pinkavy. Šťastného tvůrci vybrali, když hledali herce menších rolí mezi dětmi ve zlínských školách. O pár let později hrál ve filmu Mezi námi kluky a pohádce Za humny je drak režiséra Radima Cvrčka. "Pan Pinkava byl tehdy pán v letech, ctil jsem autority, uměl úžasně pracovat s dětmi. Pan režisér Cvrček dovedl děti a puberťáky navnadit na svou notu, choval se jako my, to na něm bylo k nezaplacení. Byl nabitý energií, dokázal nás strhnout," uvedl Šťastný.

Přestože tehdy hrál amatérsky divadlo a točit filmy bylo zábavné, nikdy ho nenapadlo, že by se herectví věnoval profesionálně. Na konci gymnázia jej však herečka zlínského divadla připravila na zkoušky na DAMU a uspěl. "Až později jsem si začal uvědomovat, proč to chci vlastně chci dělat a jaký to má smysl," uvedl herec.

Do Velkého kina chodil Šťastný jako dítě. Kino postavila v roce 1932 firma Baťa, pořadatelé festivalu jej dříve využívali, jeho kapacita byla tisíc míst. Od roku 2016 je však kvůli problémům se statikou objekt zavřený. Město již dříve uvedlo, že chce kino opravit, schválilo vítězný projekt na obnovu, finančně však bude náročná. O realizaci by mělo rozhodnout vedení města po podzimních volbách. "Bylo by fajn, kdyby se kino opravilo, Velké kino ke Zlínu patří," uvedl Šťastný.

Seidlová hrála jako patnáctiletá v pohádce Lotrando a Zubejda. "Prožívala jsem to dost otevřeně a spontánně, protože jsem neměla žádné představy a neměla jsem očekávání. Myslím, že je to nejkrásnější, co v dětství máme, že jsme otevření všemu a nemáme předsudky. Celé jsem to prožívala velmi otevřeně, všechno mě to překvapovalo a strašně bavilo," uvedla herečka.

Historie projektu Chodník slávy sahá do roku 2006. Akci s festivalem připravuje Nadační fond Kapka naděje. Loni na něm přibyly hvězdy hereček Anny Geislerové a Kláry Issové. V předchozích letech ji dostali například Jiří Mádl a Vojtěch Kotek, herec Jan Hrušínský a zpěvačka Helena Vondráčková, Ivana Andrlová, režisér Karel Smyczek, herečka Pavlína Mourková, Klára Pollertová-Trojanová a Jiří Strach, Lucie Zedníčková či Jan Potměšil.