Hvězdný sportovní pár Vonnová, Subban oznámil rozchod

New York - Hvězdný sportovní pár Lindsey Vonnová a P.K. Subban ohlásil po dvou a půl letech rozchod. Nejúspěšnější lyžařka historie Světového poháru a hokejista NHL spolu byli od léta roku 2018 a loni v srpnu se zasnoubili. Na svatbu olympijských vítězů už ale nedošlo.

Šestatřicetiletá Vonnová a o pět let mladší Subban zveřejnili informaci o rozhodu na svých sociálních sítích a jeden pro druhého měli jen slova obdivu. "Zažili jsme s PK neskutečné chvíle. Je to milý, dobrý člověk, ke kterému mám velký respekt," uvedla Američanka Vonnová. "Lindsey je jeden z nejmilejších a nejstarostlivějších lidí, které znám. Budu navždycky vzpomínat na společně strávený čas a mnoho veselých chvil, které jsme spolu zažili," dodal kanadský obránce Subban, jenž hraje za New Jersey.

Důvod rozchodu Vonnová se Subbanem, kteří v minulosti hojně dokumentovali svůj společný život na sociálních sítích, nespecifikovali a požádali o respektování soukromí.

Vonnová ukončila hvězdnou lyžařskou kariéru v únoru 2019. Získala během ní jedno olympijské zlato a dva tituly mistryně světa, čtyřikrát ovládla celkové hodnocení Světového poháru a vyhrála v něm mezi ženami rekordních 82 závodů. Hvězdná sjezdařka má za sebou čtyřleté manželství s bývalým reprezentačním kolegou Thomasem Vonnem a také vztah se slavným golfistou Tigerem Woodsem.

Subban byl v roce 2013 vyhlášen nejlepším obráncem NHL a o rok později získal s Kanadou zlato na olympijských hrách v Soči. V elitní soutěži odehrál včetně play off přes 800 zápasů za Montreal, Nashville a New Jersey.