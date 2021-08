Hurikán třetí kategorie Grace zasáhl střední Mexiko

Mexiko - Bouře Grace, která na americké pětistupňové škále síly hurikánů zesílila na třetí stupeň, zasáhla dnes kolem 01:00 místního času (8:00 SELČ) mexickou pevninu u letoviska Tecolutla v mexickém státě Veracruz. Informovalo o tom americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

Grace, doprovázená větrem o rychlosti 205 kilometrů za hodinu, dosáhla pevniny ve státě Veracruz ve středním Mexiku, kde se těží ropa.

"Žádám lidi ve státech Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas a Hidalgo, aby si s příbuznými nalezli útočiště na vysoce položených místech, anebo se uchýlili do připravovaných úkrytů," vyzval Mexičany ohrožené živlem prezident Andrés Manuel López Obrador.

Meteorologové mají za to, že se Grace stočí přes horské pásmo do vnitrozemí a bude přitom rychle ztrácet na síle. Čekají se silné deště ve středu země, včetně oblasti hlavního města Mexiko. Podle předpovědi by mohlo spadnout 150 až 300 milimetrů srážek. Hrozí přívalové povodně, sesuvy půdy a záplavy v městských oblastech.

Úřady očekávají, že střed země Grace zasáhne během víkendu o síle tropické bouře se silnými nárazy větru a deštěm.