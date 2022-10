Hudebník Ondřej Galuška poprvé vydal česky nazpívanou desku

Praha - Ondřej Galuška známý ze skupin eggnoise a The Odd Gifts vydal novou, poprvé česky zpívanou sólovou desku Stručný úvod do filosofie marnosti. Album doprovázejí dva videoklipy. Píseň Orientační běh vychází z prvních zkušeností autora s orientačním během, do něhož se justil bez buzoly a základních znalostí čtení mapy. Při výrobě videoklipu Proces tvůrci sáhli po fotografii Franze Kafky, kterou se podařilo rozhýbat.

"Mít dva odlišné klipy nebyl záměr. Primárně jsme řešili koncept k písní i jak to udělat, abychom se při tom nezruinovali. Neměli jsme žádné sponzory, ale silný nápad nepotřebuje velký rozpočet. Na každý klip jsme šli trochu jinak a s jinými lidmi," uvedl v rozhovoru s ČTK Galuška.

Videoklip ke skladbě Orientační běh natočila dramaturgyně, režisérka a performerka Jana Stárková. Společně s ní se na videu podílel dokumentarista Karel Šindelář, jehož loňský diplomový film Dřevo na příští zimu byl nominován na cenu Magnesia Českého lva. Natáčení se uskutečnilo v Praze a velká část užitých videí je z rodinných archivů tvůrců a jejich přátel.

"Ta píseň je vlastně doslovné přepsání mé zkušenosti s orientačním během. Dal jsem se na to díky dětem, které jsme s manželkou vezli na závody, a řekli jsme si, že si taky zaběhneme, i když jsme to neuměli s mapu ani s buzolou. Bylo to pro mě podobenství života, kdy se člověk potýká s krizí, neví co se sebou. Ale orienťák jsem si zamiloval a běhám závodně, i když nepodávám žádné výkony a končívám předposlední," řekl Galuška.

Singl a videoklip Proces, v němž jako zpěvák hostuje také Jakub König, je volně inspirován příběhem z Kafkova stejnojmenného díla. Vznikl ve spolupráci s výtvarníkem Adamem Pavlem. "Kafkovy texty používám při svém kurzu o českém humoru pro cizince. I Kafka se tam mihne. Baví mě hledat v jeho dílech humor. Je tam jemný a skrytý a je kouzelné, když ho lokalizuju," podotkl Galuška.

Písně z obou klipů pocházejí ze sólového Galuškova alba Stručný úvod do filosofie marnosti, jehož zastřešujícím tématem je pomíjivost, krize všeho druhu, ale i melancholický humor. Jeho hudba je různorodá a sahá od indie-folku po minimalismus a elektronický noise. Novou nahrávku Galuška za doprovodu členů The Odd Gifts představuje na koncertech, desku pokřtí 12. ledna příštího roku v pražské Malostranské besedě.

Pětačtyřicetiletý Galuška se skupinou eggnoise nahrál čtyři kritiky ceněná alba a dvě se svým sólovým projektem The Odd Gifts. Je spoluautorem soundtracku k filmu Jana Hřebejka Svatá čtveřice. V roce 2015 mu vyšla kniha Tělo hudby, hudebně-filosofická práce koncipovaná pro širší čtenářstvo zajímající se o hudbu. V roce 2021 vydal experimentální album Ligeticitations. Píše hudbu pro divadelní soubor Taneční studio Light a vydal desku pro děti Krev není voda.