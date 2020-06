Hudebníci vystoupí na koncertě, podpoří boj s pandemií covidu-19

Londýn - Hudebníci a filmové hvězdy z celého světa vystoupí v sobotu 27. června na dobročinném koncertě, jehož cílem je vybrat peníze na boj s pandemií způsobenou koronavirem. Na akci, kterou pořádají nezisková organizace Global Citizen a Evropská komise, zazpívají mimo jiné zpěvačky Shakira, Miley Cyrusová či skupina Coldplay, uvedla agentura Reuters. Koncert bude možné sledovat například na televizích NBC, MTV či na kanálu YouTube.

Cílem iniciativy nazvané Global Goal: Unite for Our Future (Celosvětový cíl: Sjednotit se pro naši budoucnost) je získat miliardy dolarů prostřednictvím veřejných i soukromých darů. Peníze by měly pomoci snížit dopad pandemie na nejvíce opomíjené komunity.

Jedna z vystupujících, zpěvačka Miley Cyrusová, již před pár dny v souvislosti s koncertem zdůraznila, že právě chudé a opomíjené komunity na celém světě jsou současnou nákazou zasaženy nejvíce. Vyzvala proto dárce, aby svými penězi přispěli na potřebné testy, léčbu i vakcíny, a podařilo se tak zajistit, že se zdravotnické pomůcky dostanou ke všem na světě.

Vědci v současné době pracují na vývoji více než stovky očkovacích látek proti nemoci covid-19. V souvislosti s koronavirem dosud po celém světě zemřelo přes 468.000 lidí, nakažených je téměř devět milionů.

Koncertem bude provázet herec Dwayne Johnson a vystoupí na něm i herci Charlize Theronová, Hugh Jackman či bývalý fotbalista David Beckham.