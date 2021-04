Hudebníci se v nových klipech vydali do Afriky, na Horňácko i do studia

Praha - Hudebníci se v nových klipech vydali na různá místa. Skupina Zrní do Afriky, projekt Hrubá Hudba na Horňácko a Krajina Ró do nahrávacího studia. Singl a klip skupiny Zrní s názvem Milimetr původně vznikl pro desku Nebeský klid, kam se nakonec nedostal. Video k písni Hora, miłá hora je prvním videoklipem projektu Hrubá Hudba ze stejnojmenného dvojalba z roku 2019. Nový videoklip Zrcadlo kapely Krajiny Ró vznikl k písni z jejich desky Hotel Blázen. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

Emotivní videoklip k písničce Milimetr kapely Zrní se záběry tanečních rituálů afrického kmene sestříhala Natálie Kratochvílová. "Chtěl jsem, aby z toho byla trochu cítit Afrika a bavilo mě, že je to v kontextu Zrní netradiční. A také mám rád nejasné atmosféry, vystihující i jiná místa ve spektru pocitů než klasické smutky, melancholie, radosti a podobně. A tady se to dělo," uvedl frontman Zrní Honza Unger. Stejně jako text písničky i klip vychází z principu, že zdánlivě malý moment, posun, může mít o mnoho let později obrovské následky. Ve videoklipu je sestřih prostého domácího videa ze 30. let, které pořídil neznámý cestovatel při tanečních rituálech afrického kmene.

Video k písni Hora, miłá hora v interpretaci horňácké zpěvačky Anny Šajdlerové, Jiřího Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky připravil režisér a kameraman Jiří Strnad. Natáčelo se na Horňácku, odkud pochází projekt autorského dua Hradil-Mička. Jejich dvojalbum Hrubá Hudba je projekt dvou rozdílných hudebních světů. První pod názvem Hrubá Hudba je pohledem Hradila na tradiční horňáckou hudbu a její propojení s ostatními žánry. Nahrávku Hlasy starého světa pak připravil horňácký primáš Petr Mička a představuje autentické projevy nejstarších a nejvýraznějších zpěváků současného Horňácka. "Projekty obou protagonistů jsou mi opravdu blízké a právě kombinace hudebního stylu Hradila v kontrastu s tradiční muzikou Mičky je pro mě velmi vzrušující záležitostí. Na základě našeho přátelství a mého zájmu o projekt Hrubá Hudba vznikl skromný, spíš dokumentární klip ke skladbě velmi jemné a intimní. Písni dokonale propojující tradici se současnými hudebními a zvukovými možnostmi," sdělil režisér a kameraman Strnad.

Videoklip Zrcadla natočili členové skupiny Krajina Ró v čele s Michalem Němcem v pražském studiu Jámor s režisérem Dušanem Krejdlem. Zahrál si v něm i Ondřej Ježek, zvukař a producent debutového alba Hotel Blázen. Klipem chce Krajina Ró naznačit, že veškeré mlčení je pouze zdánlivé a múzy jen čekají na příležitost. "Časy jsou sice prapodivné, ale snad už putujeme k době, kdy se náš obraz v zrcadle zase srovná," podotkl Němec k videoklipu, v němž muzikanti živelně hrají a tančí. V Krajině Ró se snoubí zkušenost s progresivním mládím. Mezi spoluhráči Němce v kapele nechybí ani o čtyři desítky let mladší kytarový talent Tomáš Frolík a zpěvačka Anna Břenková. Součástí skupiny jsou také zkušení hráči Michael Nosek na bicí a Johnny Judl Jr. na baskytaru.