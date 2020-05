Hudební vystoupení na střeše Lucerny budou oslavovat západ slunce

Praha - Na střeše pražského Paláce Lucerna se v letošním roce uskuteční 69 hudebních vystoupení, která budou oslavovat západy slunce. Pro veřejnost bude prostor Střecha Lucerny otevřen od 30. května, a to každou sobotu, neděli a pondělí až do konce října. Na slavnostním zahájení provozu Střechy Lucerny pro pozvané dnes zazpíval Vojtěch Dyk.

"Pojali jsme západ slunce jako událost. Jako představení. Nejslavnější západ slunce na světě je na řeckém ostrůvku Santorini. Lidé tam dokonce i tleskají. My jsme pro diváky tohoto podivuhodného momentu připravili 69 speciálních hudebních vystoupení. Vždy asi 30 minut před zapadnutím slunce zatáhneme symbolickou oponu a konferenciér ohlásí hlavního vystupujícího: slunce a jeho hudební doprovod. Poslední tón zazní přesně, když slunce zmizí za Pražský hrad," uvedl provozovatel Střechy Lucerny Ondřej Kobza k programu, který organizátoři pojmenovali "s-třešní sezona".

Na střeše Lucerny je mimo jiné třešňový sad inspirovaný Čechovovým Višňovým sadem, v němž se potkává poetika archetypu ovocné zahrady a imaginace. Pod více než dvaceti třešňovými stromy mohou návštěvníci rozjímat při výhledu na Prahu. "Vyrostl nám tady třešňový sad, v jehož stínu se lidé mohou skrýt a podívat se na panorama Prahy. Ideou není udělat na střeše Lucerny za každou cenu zahradu, která je vytržená z kontextu, ale reflektovat střechu a umožnit lidem, aby si užili to, co je na tomto místě jedinečné," řekla ČTK krajinářská architektka Jitka Tomsová.

Vojtěch Dyk vystoupil za doprovodu klávesisty hrajícího v New Yorku a držitele Grammy Ondřeje Pivce, trumpetisty Petra Harmáčka, Petra Tomana na cajoon a basisty Tomáše Koudelky. K dalším vystoupením organizátoři osloví například Lenku Dusilovou, Dana Bártu, Dagmar Peckovou a další umělce. Vstupné bude 100 korun. "Může se zdát trošku zvrácené za západ slunce vybírat vstupné, my jej ale na střechu vybírat musíme po celé ty tři dny otevřených dní. Díky tomu jsme mohli střechu opravit a zpřístupnit a stále je co doopravovat," řekl Kobza.

Na střešním baru je možné si objednat "s-třešní drinky" s campari, pivem nebo s ovocnými sorbety. Na střeše se také nachází výstava o budování Paláce Lucerna a o historii rodiny Havlů, stavitelů a majistelů Lucerny, od autorky knihy o Miloši Havlovi Krystýny Wanatowiczové.

Prostory Střechy Lucerny se pro veřejnost otevřely loni 19. května symbolicky po 110 letech od dokončení první části multifunkční budovy. Kavárník Ondřej Kobza, který má střešní prostor pronajatý, zde mimo jiné loni uspořádal křest nového CD operního pěvce basbarytonisty Adama Plachetky.