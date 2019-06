Hudební legendy Madonna a Bruce Springsteen vydávají nová alba

New York - Popová královna Madonna a rockový a folkový zpěvák Bruce Springsteen dnes vydávají svá nová alba. Hvězdy, které se proslavily v 80. letech, spojují desetiletí na vrcholu hitparád, vyprodané koncerty, několik ocenění Grammy i zástupy věrných fanoušků po celém světě. Zatímco Madonna chce deskou Madame X bojovat proti útlaku menšin, chudobě a prodeji zbraní v USA, Springsteen se v albu Western Stars vrací ke svým kořenům, napsala německá agentura DPA.

Nestárnoucí rebelka Madonna se na desce ovlivněné latinskými rytmy stylizuje do postavy Madame X, tajné agentky, která neustále mění identitu a jejím poselstvím je boj za svobodu. Ve skladbách se objevují témata jako práva žen, leseb, gayů, bisexuálů a transsexuálů (LGBT), která jsou podle zpěvačky i dnes aktuální. Šedesátiletá popová legenda, kterou v roce 1984 proslavil hit Like A Virgin, se o práva komunity LGBT zasazuje dlouhodobě, známá je také pro svou charitativní činnost v Africe.

Na desce se Madonna zabývá i zákonem o držení zbraní, který je v USA předmětem vyostřené debaty. Ve skladbě I Rise se objeví úryvek projevu jedné ze studentek, která přežila střelbu na střední škole ve floridském Parklandu v roce 2018. Čtrnácté studiové album, které připravilo nahrávací studio Interscope Records, obsahuje 13 skladeb včetně Killers Who Are Partying nebo již vydaného singlu Medellín.

Bruce Springsteen, jehož silnou zbraní je jednoduchost a neokázalá gesta, se chce podle svých slov vrátit k sólovým písním o postavách a k filmovým orchestrálním aranžmá. Album Western Stars je inspirované populární hudbou jižní Kalifornie z 60. a 70. let, nahrávky z velké části vznikly ve zpěvákově domě v americkém New Jersey. Prvním vydaným singlem je Hello Sunshine, mezi další skladby patří například Hitch Hikin´ nebo Chasin´ Wild Horses.

Devětašedesátiletý rocker zaznamenal první výrazný úspěch v roce 1975 s deskou Born To Run, mezi jeho nejslavnější hity patří píseň Born in the U.S.A. ze stejnojmenného alba z roku 1984. Western Stars vychází s třináctkou písní jako zpěvákovo devatenácté studiové album pod hlavičkou Columbia Records.