Hudební festival Masters of Rock přivítá fanoušky z 39 zemí světa

Fanoušci kanadské skupiny Annihilator sledují její vystoupení 12. července 2018 v areálu likérky ve Vizovicích na mezinárodním metalovém festivalu Masters of Rock. ČTK/Glück Dalibor

Zlín - Festival Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku letos přivítá fanoušky z 39 zemí světa. Přijedou z mnoha evropských států, ale také například z Brazílie, Peru, Mexika, Nového Zélandu nebo Japonska. Dorazí 77 kapel z 15 zemí. Vystoupí na dvou pódiích, 13 z nich nikdy na hlavním pódiu Masters of Rock nehrálo, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron.

Mezi hlavními lákadly 17. ročníku jednoho z největších tuzemských hudebních festivalů budou patřit britští Uriah Heep, metalová opera Avantasia zpěváka Tobiase Sammeta, nizozemská kapela Within Temptation hrající symfonický metal nebo progmetalová skupina Dream Theater z USA. Masters of Rock se koná od 11. do 14. července.

Na rozdíl od některých předchozích ročníků festival letos zřejmě nebude vyprodaný. "Vstupenky budou v prodeji i na místě na obou pokladnách. Co se týká ceny vstupenky, bude 2100 korun, v prodeji bude pouze čtyřdenní permanentka. Myslím si, že v tomto roce nepokoříme metu vyprodání, ale návštěva bude zhruba obdobná jako v loňském roce, něco přes 20.000 návštěvníků," uvedl Daron.

Akci tradičně hostí areál likérky Rudolf Jelínek, který pojme až 25.000 návštěvníků. Prvních 15.000 fanoušků se může těšit na dárek v podobě festivalového CD se skladbami 18 účinkujících.

Svátek metalové a rockové hudby otevře ve čtvrtek 11. července v poledne nizozemská formace Mayan. Vrcholem prvního dne festivalu by měla být vystoupení německé kapely Gamma Ray, švýcarských Eluveitie a především rockové skupiny Uriah Heep, která zahraje i s několika bývalými členy.

Páteční program nabídne strhující závěr v podobě koncertů kapel Amaranthe, Dimmu Borgir, projektu Avantasia a skupiny Equilibrium. Především norští black metalisté Dimmu Borgir, kteří se ve Vizovicích představí poprvé, a následné vystoupení Avantasie, headlinera festivalu, přiláká nejspíše pozornost většiny lidí v areálu. Naposledy se Avantasia na Masters of Rock představila v roce 2016. "Za ty tři roky kapela nabrala obrovsky na popularitě," řekl Daron.

V sobotu potěší příznivce metalové hudby vystoupení skupin Brainstorm, Legion of the Damned, Firewind, Rage nebo Satyricon. Po nich zazpívá finská zpěvačka Tarja Turunenová, kterou na pódiu vystřídá už zmíněná formace Within Temptation, jedna z hlavních hvězd festivalu se zpěvačkou Sharon del Adel. Poprvé ve Vizovicích vystoupí i oblíbení Soulfly.

Nedělní program zahrnuje například švédské kapely Evergrey a Dark Tranquillity, německou skupinu Primal Fear a finskou formaci Children of Bodom. Festival uzavřou koncerty amerických skupin Steel Panther a Dream Theater.

Fanoušci si podobně jako v minulých letech budou moci měnit vstupenku za kontrolní pásku na ruku předem v pokladnách u obou vstupů do areálu, a to už od 9. července. Vyhnou se díky tomu frontám. Festivalový areál se zájemcům poprvé otevře ve čtvrtek 11. července od 10:00. Bližší informace jsou k dispozici na webových stránkách www.mastersofrock.cz.