Hudební festival Č. Krumlov zahájí Domingo, vrací se po 10 letech

České Budějovice - Operní galakoncert, kde vystoupí Plácido Domingo, zahájí 4. září jubilejní 30. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. Přehlídka nabídne do 18. září jedenáct koncertů v pěti prostředích. Festival přeložili pořadatelé kvůli koronaviru z léta na září, některé koncerty jako například pěvce José Cury zrušili. Prodáno je 75 procent vstupenek, řekli dnes novinářům organizátoři.

Domingo se vrátí po deseti letech. "Koncert bude výjimečný tím, že když jsme si spolu před deseti lety povídali po jeho koncertě, řekl, že by se chtěl do Krumlova vrátit při nějakém výročí. Je moc hezké, když si lidé něco řeknou, že se to za deset let naplní, když si to slíbili. A výjimečný bude i v tom, že se za ta léta stal z tenoristy barytonista," řekl prezident festivalu Jaromír Boháč.

Domingo zazpívá v Pivovarské zahradě, kde bude kapacita asi 1700 míst, s ním vystoupí pěvkyně Adriana Kučerová a Štěpánka Pučálková. Před deseti lety zpíval na parkovišti P2 téměř pro 7000 lidí, náklady tehdy byly 22,5 milionu Kč. "Je neskutečné, že od mého minulého koncertu v Českém Krumlově uplynulo již deset let. Velmi rád se na festival i do tohoto krásného města vracím," uvedl v tiskové zprávě Domingo.

Některé koncerty museli pořadatelé kvůli změně termínu zrušit. Patří k nim i José Cura, peníze za vstupenky vrátí. "Festival jsme přesunuli na září, tím pádem se snížily i výnosy. Rozpočet bude vyrovnaný, nepřesáhne čtyřicet milionů korun," řekl Boháč. Ministerstvo kultury přispělo sumou 6,7 milionu Kč, meziročně asi 300.000 korun vyšší. Město dalo 700.000 Kč a přidalo přes 278.000 Kč na festivalovou zónu. Jihočeský kraj přispěje 700.000 korunami.

Na MHF dál přijedou jazzový bubeník Billy Cobham, pěvec Adam Plachetka či houslistka Leticia Morenová. Komorní koncerty připraví Heroldovo či Škampovo kvarteto. MHF dá prostor i mladým umělcům, letos vystoupí finalisté televizní show Virtuosos V4+. Festival připomene i výročí Antonína Dvořáka, Wolfganga Amadea Mozarta nebo Antonia Vivaldiho. Dorazí i zpěváci z broadwayských scén v New Yorku. Hrát se bude v Pivovarské zahradě, zámecké jízdárně, Maškarním sále, kostele a Prokyšově sále. Pro diváky nakoupili pořadatelé respirátory, lidé se budou moci na místě i otestovat na koronavirus.

MHF letos nově nabídl po celý srpen festivalovou zónu v Pivovarské zahradě. V české premiéře tam zazněla Wild Symphony od autora bestsellerů Dana Browna. Zóna nabídla i filmy, koncerty, malování, hry nebo cvičení. "Věřil jsem, že vznikne Montmartre, kdy lidé přijdou a budou malovat obrazy. Zájem o tvoření uměleckého díla mě překvapil, kdy nebylo výjimkou, že některé dámy strávily čtyři, pět hodin malováním obrazu," řekl Boháč.

Na festival jezdilo každý rok asi 20.000 lidí. Zpívali na něm už Domingo, Jonas Kaufmann, Renée Flemingová, Karel Gott nebo Dagmar Pecková. Loni organizátoři letní termín kvůli koronaviru zrušili a připravili v září náhradní akci s českými umělci. Jubileum 30 let letos připomenou i televizní dokument a kniha.