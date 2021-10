Hudba v nových klipech doprovází film, předznamenává nová alba i zve k volbám

Praha - V nových videoklipech interpretů tuzemské populární hudby zve písničkář Pokáč do volebních místností a skupina November 2nd na film Minuta věčnosti. Chystaná alba pak předznamenávají klipy skupiny Mirai a zpěvačky a violoncellistky Doroty Barové. ČTK o tom informovali mediální zástupci umělců.

V rámci série Pokáčových rychlovek, které písničkář připravuje pro rádio Frekvence 1, se objevila novinka Politické debaty. Pokáč v ní zpívá o pocitech voličů v zajetí televizních debat. "Aktuálně se neřeší nic jiného než volby, debaty s tím jdou ruku v ruce. Většinou u jedné vydržím tak dvacet vteřin, tak snad lidi u téhle rychlovky vydrží déle," uvedl k novince autor, který v závěru písně vyzývá posluchače, aby stejně jako on šli k volbám. Tématu voleb se Pokáč dotkl již dříve v písni Upřímná hymna každé politické strany, která vznikla jako reakce na hymnu SPD nazpívanou Petrem Kolářem.

Hlavní skladbu 100 Years snímku Minuta věčnosti režiséra Rudolfa Havlíka, ve kterém hrají Jiří Langmajer a Martina Babišová, dodala skupina November 2nd. Videoklip, který píseň doprovází, ukazuje zatím nezveřejněné záběry z filmu natáčeného v atraktivním prostředí na Islandu. "Režisér Havlík nás zkontaktoval přes facebook. Viděl trailer na naši zatím nevydanou skladbu Island a říkal si, že by se mu hodila do nového filmu, který právě na Islandu vznikal," sdělila zpěvačka November 2nd Saša Langošová. Kapela nakonec nabídla do filmu jinou píseň 100 Years. "Přišlo nám, že se do konceptu filmu skvěle hodí. Když jsme pak skladbu slyšeli v prvních filmových střizích, měli jsme pocit, jako by vznikala na zakázku přímo pro Minutu věčnosti," dodala Langošová, která je autorkou hudby i textu. Hlavní akustický kytarový part nechala skupina nahrát nashvillského kytaristu Todda Lombarda.

Tři roky po debutovém a Andělem oceněném sólovém albu Iluzja chystá zpěvačka a violoncellistka Dorota Barová druhé sólové album, které předznamenává videoklip k titulní písni alba Dotyk. Deska vyjde na labelu Animal Music koncem října. Kromě CD a digitálního vydání je plánováno také vydání alba na vinylu, o jehož podporu žádá kapela svoje fanoušky prostřednictvím projektu na platformě Donio Plus. Violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová je vedle své úspěšné sólové dráhy známá především z dua Tara Fuki, jazzové kapely Vertigo a také je stálou členkou kapely Anety Langerové.

Kapela Mirai 1. října vypustila nový singl Yesterday. Ke spolupráci si tentokrát přizvala rappera Paulieho Garanda, s nímž pod vedením režiséra Ondřeje Kudyna natočila videoklip, kterého se fanoušci dočkají 3. října. Písní Yesterday Mirai lákají na své třetí studiové album, které by mělo vyjít v listopadu a jehož zatím nezveřejněný název bude po deskách Konnichiwa a Arigato opět inspirován japonskou kulturou. Rappový part k písni Yesterday si dopsal Garand sám."Skrz muziku se potkáváme na festivalech a akcích už roky, a taky docela pravidelně navštěvujeme Liberec odkud je Paulie i náš producent Ondra Fiedler. Společný song jsme zvažovali už dřív, protože nás baví Paulieho tvorba, ale dotáhli jsme to až letos," podotkl Mirai Navrátil. Skupina se novinku Yesterday rozhodla představit prostřednictvím nového formátu krátkých videí YouTube Shorts, v nichž nechala nahlédnout i do zákulisí natáčení klipu.