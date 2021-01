Hübl má další rekord, nasbíral nejvíce bodů v litvínovském dresu

Litvínov - Kapitán litvínovských hokejistů Viktor Hübl potvrdil velmi dobrou formu z posledních zápasů a měl zásadní podíl na obratu Severočechů v dohrávce 1. extraligového kola s Vítkovicemi. Ostravanům nestačilo k bodovému zisku ani vedení 2:0, právě dvaačtyřicetiletý Hübl zařídil nahrávkou a gólem vyrovnání 2:2 a stal se díky tomu klubovým rekordmanem v produktivitě.

"Bylo to bojovný utkání, je vidět, že se tam oba týmy rvou o tu desítku a potřebujeme každý bod. Naštěstí jsme to dnes urvali za tři body my," řekl Hübl v on-line rozhovoru s novináři.

Jako správný lídr zavelel na zteč za stavu 0:2 ve druhé třetině. Nejprve si v začínající 35. minutě připsal asistenci u gólu Richarda Jarůška, pak se o tři minuty později sám ujal role střelce při přesilovce pět na tři. "Šla tam nahrávka přes brankoviště a než se gólman přesunul, podařilo se mi to trefit. Pěkně sehraná akce a zrovna to vyšlo na mě."

Vyrovnávací gól byl zásadní z pohledu klubových statistik. Zatímco v sezoně byl pro Hübla čtyřiadvacátý (9+15) ve 36 zápasech, historicky se stal klubovým rekordmanem s 681 body díky 298 gólům a 383 nahrávkám. Potřeboval na ně 915 utkání, zatímco legendární Ivan Hlinka stihl 680 bodů (346+334 přihrávek) v 536 startech.

"Těžko říct, co by mi tak na to asi řekl. S tímhle nikdo nepočítal... Někdy před čtyřmi lety, kdy jsem se posunul na druhé místo, tak říkali, že mi chybí nějakých 120 bodů. A když jsem si to spočítal s vidinou mého konce, tak jsem si říkal, že to nepůjde stihnout. Ale stihl jsem to. A jsem rád, že se mi to povedlo," prohlásil Hübl.

Jakákoliv srovnání s bývalým útočníkem a koučem olympijských vítězů v Naganu ale odmítal. "Vždyť on na to potřeboval asi o polovinu méně zápasů," připomněl s úsměvem Hübl, jemuž se navíc povedlo rekord překonat symbolicky v den, kdy by Hlinka oslavil 71. narozeniny. "Maséři mi ráno hlásili ten bod, co mi chyběl, pak jsem četl během dne i to, že by dnes slavil narozky, takže jsem o tom věděl," přitakal Hübl.

"Něco málo by se možná našlo, v čem jsme si herně podobní, ale jak jsem říkal - nějaká srovnání s ním, to vůbec nejde. Zažil jsem ho, když jsem tady začínal. Jako divák si pamatuju, jak se tenkrát vrátil na led. Byla to pro nás neskutečná osobnost. A jeden z nejlepších hokejistů v Čechách. Pro mě to byl ale nejen neskutečný hokejista, pak jsem ho poznal i jako výborného člověka," vzpomínal Hübl.

A jaký rekord vyhlíží hráč, který se rovněž zařadil mezi klubové ikony, nyní? "Zase tak moc v merku to nemám. Ale já myslím, že už to bude asi tak nějak všechno," smál se Hübl. "V tomhle věku mě naplňuje a nabíjí hokej sám o sobě. Mojí motivací nebyly nikdy rekordy. Jsem rád, že mi drží zdraví, mohu hrát i v tomto věku a být týmu prospěšný," zdůraznil Hübl.