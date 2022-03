Hubáčková: Vyřazení podpory plynu z kotlíkových dotací je třeba ještě zvážit

Praha - Možné vyřazení podpory výměny starých kotlů na pevná paliva za kotle plynové z programu kotlíkových dotací se bude ještě zvažovat. Jasno dosud není jak u dotací z programu Nová zelená úsporám, který přispívá na výměnu kotle domácnostem s běžnými příjmy, tak ani u kotlíkových dotací pro chudší domácnosti financovaných z Operačního programu Životní prostředí. (OP Životní prostředí) ČTK to dnes řekla ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (KDU-ČSL).

Ekologické Hnutí Duha v pátek uvedlo, že Monitorovací výbor OP Životní prostředí na podnět Evropské komise rozhodl o vyřazení dotací na plynové kotle z kotlíkových dotací pro chudší domácnosti. V programu tak měla zbýt jen možnost dotace na tepelná čerpadla a kotle na biomasu.

"Musíme pečlivě zvážit, protože není úplně rozhodnuto, co s tím plynem. Teď slyším z Evropské komise, že se uvažuje o společných nákupech plynu. Takže musíme to pečlivě zvážit, samozřejmě ta úvaha tady na stole je," řekla Hubáčková ohledně možného ukončení podpory plynových kotlů.

Ondřej Pašek z Hnutí Duha, které má ve výboru zástupce, v pátek uvedl, že rozhodnutí výboru znamená, že program pro chudší domácnosti plynové kotle už nepodpoří. Podle ministryně ale ani to není "přesně rozhodnuto." "Budeme to velmi pečlivě zvažovat. Ale musíme dát vědět co nejdříve, protože už máme podané žádosti krajských úřadů. Budeme je zúřadovávat a kraje nakonec budou vypisovat ty výzvy a ty už musí být úplně správně a přesně," dodala ministryně.

V programu kotlíkových dotací pro chudší domácnosti budou moci lidé získat dotaci ve výši až 95 procent nákladů. Příjem žádostí začne koncem jara. Lidé si budou moci požádat do letošního 31. srpna, v září začne platit zákaz využívání kotlů na uhlí nebo dřevo nedosahujících alespoň třetí emisní třídy.

Z evropských fondů má být v programu k dispozici přes pět miliard korun pro výměnu až 50.000 starých kotlů. Hubáčková ale už dříve řekla, že MŽP bude moci v případě vyššího zájmu využít i peníze z Národního plánu obnovy. Domácnosti s běžným příjmy mohou získat z programu Nová zelená úsporám dotaci v maximální výši 50 procent nákladů. Na rozdíl od programu pro chudší domácnosti ji dostanou až po instalaci zařízení. Příjem žádosti začal už loni na podzim.

Svaz moderní energetiky spolu s CZ BIOM, Solární asociací, Aliancí pro energetickou soběstačnost a konzultační společností Budovy21 spustily akci, která vyzývá vládu ke změně přístupu k české energetice a zvýšení nezávislosti na dodávkách plynu a ropy z Ruska.

Organizace mimo jiné vyzvaly, aby vláda vyřadila podporu zdrojů na plyn z kotlíkových dotací, posílila program Nová zelená úsporám, nízkopříjmovým domácnostem nabídla investiční součást sociálních dávek, zvýšila podíl výroby domácího zeleného plynu nebo přidala do programového prohlášení závazek vybudovat 200.000 tepelných čerpadel a 60.000 kotlů na biomasu do roku 2025. Zrušení dotační podpory plynových kotlů požaduje i Hnutí Duha.