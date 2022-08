Hubáčková bude jednat se starosty obcí postižených požárem u Hřenska

Krásná Lípa (Děčínsko) - Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) se dnes sejde se zástupci obcí postižených požárem v národním parku České Švýcarsko. Podle dřívějšího vyjádření ministryně s nimi bude jednat mimo jiné o budoucnosti parku včetně plánu péče a monitorování požárů. Nejrozsáhlejší lesní požár v Česku se rozhořel 24. července a postupně zasáhl plochu přes tisíc hektarů. Uhasit se ho podařilo po 20 dnech minulý týden v pátek.

Ministryně Hubáčková již dříve uvedla, že na obnovu obcí zasažených požárem v národním parku je připraveno 100 milionů korun. Obce budou moci peníze využít na obnovu infrastruktury, včetně zabezpečení požárem poškozených svahů. Ministerstvo obcím přispěje také na likvidaci odpadu po požáru. V případě potřeby resort částku určenou na pomoc zvýší.

Hubáčková uvedla, že jednou z příčin požáru, nikoliv ale hlavní, mohlo být dřevo neodklizené z lesů po kůrovcové kalamitě. Se starosty proto chce probrat budoucnost parku včetně plánu péče. Senátor za Děčínsko a místostarosta Krásné Lípy Zbyněk Linhart (za STAN) koncem července ČTK řekl, že starostové okolních měst léta upozorňovali na to, jaké nebezpečí kůrovcem poničené dřevo ponechané v lesích představuje. "Léta se to zpochybňovalo, že suché dřevo je tu v ohromném množství a že tohle může nastat, a zlehčovalo se to," uvedl Linhart.

Kriminalisté vyšetřují požár v Českém Švýcarsku jako trestný čin obecné ohrožení. Policejní mluvčí ve středu uvedla, že se požár s největší pravděpodobností rozhořel u Malinového dolu.

Přestože se plameny v okolí Hřenska s pomocí letecké techniky již podařilo uhasit, zasaženou plochu stále hlídají dobrovolní i profesionální hasiči a revírníci. Hlavní atrakce, Pravčická brána a soutěsky ve Hřensku, zůstávají zavřené, lidé se však mohou vypravit po značených trasách do míst, která požár nezasáhl.

Ministerstvo životního prostředí prodloužilo do 31. srpna omezení vstupu do národního parku České Švýcarsko. Podle jeho opatření vedle požárem zasažených území a lesů platí plošný zákaz vstupu v noci od 21:00 do 06:00.