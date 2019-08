Huawei chce v Brazílii postavit továrnu za 800 milionů dolarů

Sao Paulo (Brazílie) - Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies hodlá během příštích tří let investovat 800 milionů dolarů (18,5 miliardy Kč) do výstavby továrny v brazilském státě Sao Paulo. Oznámil to guvernér státu Joao Doria.

Společnost Huawei agentuře Reuters sdělila, že nová továrna bude pravděpodobně vyrábět chytré telefony. V současnosti firma chytré telefony na brazilský trh dováží z Číny.

Huawei v Brazílii působí déle než dvě desetiletí a ve státě Sao Paulo již má továrnu na výrobu zařízení pro telekomunikační infrastrukturu, ve které pracuje 2000 lidí. Nový závod by měl podle guvernéra zaměstnat další tisícovku lidí.

Huawei v poslední době čelí obchodním restrikcím ze strany Spojených států. Americké tajné služby podezírají Huawei ze spolupráce s čínskou rozvědkou, což ale firma dlouhodobě popírá.