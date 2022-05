Hrůza s hudebnicemi vystoupí na Trojském zámku, Zámku Kačina a hradě Špilberk

Praha - Koncertní turné Symphonica, které se uskuteční v červnu na Trojském zámku, Zámku Kačina a hradě Špilberk, bere Michal Hrůza jako dar ke svým padesátinám. Jubileum oslavil loni 31. srpna, chystané narozeninové turné však neumožnila protipandemická opatření. Hudebníka doprovodí Kapela Hrůzy, symfonický orchestr Bon Art Pops Orchestra a Kühnův dětský sbor.

"Bon Art Pops Orchestra je dárek, který jsem si dal sám sobě, protože orchestr je sestaven ze samých žen. Každý muž jistě pochopí, že mít v zádech několik desítek hudebnic je skvělé," řekl Hrůza v rozhovoru s ČTK.

Pro Hrůzu to nebude první zkušenost s hraním s orchestrem. Po koncertech s Karlovarskou filharmonií a dětským sborem Coro Piccolo na filmovém festivalu Karlovy Vary a s Janáčkovou Filharmonií na festivalu Colours of Ostrava vystoupil s Kapelou Hrůzy před pěti lety v pražském Rudolfinu s orchestrem Bon Art Pops Orchestra a dětským sborem Coro Piccolo pod vedením dirigenta Martina Hyblera.

"Rozdíl bude v tom, že od koncertu v Rudolfinu vznikly nové písničky a vyšla deska Světlo do tmy. Hlavní rozdíl bude v tom, že kromě repertoáru, kdy zazní písničky, které nebyly v Rudolfinu, bude nová sestava naší kapely, protože máme nového člena Honzu Horáčka, který k nám přišel z kapely Mekyho Žbirky," uvedl Hrůza. "A navíc to bude oslava mých padesátých narozenin. Ještě to stíháme, ten původní koncert měl být jako příprava na padesátku, teď se budou slavit moje padesátiny v době, kdy tenhle věk už mám, takže je to v pořádku," dodal.

Hrůza v rámci turné Symphonica zahraje na třech místech s osobitým geniem loci: 9. června v zahradě Trojského zámku v Praze, 17. června na Zámku Kačina a 24. června na brněnském hradě Špilberk. "Mám radost, že tímto způsobem vyvrcholí moje mnohaletá práce, během které jsem napsal asi 140 písniček a nějakou scénickou hudbu. Je to pro mě takové zastavení, tak doufám, že oslovím hodně lidí a přijdou se mnou oslavit padesátiny. Jedním z cílů turné je přitáhnou po covidové pauze lidi zpátky ke kultuře," řekl.

Pro Hrůzu není těžké napsat hit, jakými jsou například jeho písně Zejtra mám, Pro Emu, Zakázané uvolnění nebo Budu ti vyprávět, zaranžování svých písní do symfonické podoby však nechává na klavíristovi své kapely Karlu Heřmanovi. "Mám štěstí, že Karel je schopen moje melodie rozepsat do not celému orchestru, já noty moc neznám, můj hudební jazyk má trochu jiný systém, ty ťuplíky s hůlkami rozepsat neumím," podotkl.

Hrůza před čtyřmi lety zvítězil v kategorii zpěváků v anketě Žebřík. Za nejlepší videoklip roku 2017 hlasující fanoušci vybrali jeho klip Polárka. Předloni na jaře vydal s Kapelou Hrůzy své zatím poslední album Světlo do tmy, se kterým plánoval turné po velkých halách. Křest nahrávky ani jarní turné se ale kvůli koronavirové pandemii neuskutečnily. Na konci roku 2021 vyšla kompilační nahrávka Hity & Příběhy.