Hrubec se zaměřil na speciální trénink očí a hned vychytal titul

Bratislava - Podle aktérů vyrovnaných sportovních bitev rozhodují nakonec o vítězi a poraženém mnohdy jen detaily. Brankář hokejové reprezentace Šimon Hrubec je toho nejlepším důkazem. Dvakrát skončil s Třincem těsně pod extraligovým vrcholem (2015 a 2018). Loni ale začal pracovat na detailu, pro gólmana velmi zásadním - posiluje oční svaly. Výsledek? Titul s Oceláři a místo v národním týmu na mistrovství světa na Slovensku.

"Je to věc, kterou jedu druhý rok. Ten první rok jsem o tom tak nějak slyšel, celou tuhle sezonu už od letní přípravy jsem ale pod jejich vedením a jedu ty tréninkové metody," řekl Hrubec v rozhovoru s ČTK.

Spolupracuje se společností DynaOptic, jejíž slogan zní výstižně "Oči vedou tělo". A práci s očními svaly by doporučil i ostatním. "Myslím, že oči jsou opomíjený sval. Sám na sobě vidím, že mi to pomáhá. Musím říct, že jsem neskutečně spokojený," prohlásil nadšeně Hrubec.

"Těžko říct, ale možná i tohle byl důvod, proč jsme s Třincem vyhráli titul. Jak se říká - rozhodují detaily. I když samozřejmě pak neodskočí puk podle toho, jak jsme trénovali oči," dodal s úsměvem sedmadvacetiletý Hrubec. Inovace a různé novinky má rád. "Jsem v tomhle hračička. Ne všechny novinky jsou samozřejmě dobré, ale jsem rád, když si je zkusím. Za tyhle jsem hrozně rád," pochvaloval si Hrubec.

Na novinku v Česku přišel díky letáčku. "Bylo tam, že s tím začal Devan Dubnyk, brankář Minnesoty v NHL. Dubnyk říkal, že se tomu věnuje dnes a denně, tak jsem si říkal, proč to nezkusit. Dělají to v NHL, tak to asi nebude špatné," popsal Hrubec začátky spolupráce.

"Nejdříve tě napojí na diagnostiku, aby poznali, jak jsi na tom, jestli vůbec vidíš a podobně. Přirovnal bych to k očnímu vyšetření, ale velmi preciznímu. Jde o to, jak rychle dokážete zaostřit číslo, písmeno, slovo, řeší se tam i reakční rychlost," přiblížil Hrubec.

Má navíc zajímavé srovnání. "Je super, že mají databázi i s gólmany z NHL, kteří se tomu věnují. Člověk má možnost se s nimi porovnat. Už jsem také porovnával. Když vezmu, že nejlepší z gólmanů v NHL nastavil hranici reakční schopnosti na 100 a já měl 97, tak to není špatné," uvedl Hrubec.

"Potřebovali jsme zjistit, jak u Šimona funguje neuro-vizuální systém a kognitivní funkce, jaká je u něho spolupráce obou očí a očních funkcí, aby oči předaly informaci rychle do mozku. Pomáháme různým sportovcům, ale převedeno na hokej - jak je schopen sledovat puk a na základě toho zpřesnit pohyb," vysvětlil hlavní kouč projektu Radovan Knap.

Na základě výsledků těchto vyšetření má Hrubec naordinovaná cvičení, jež mu mají pomoci dosáhnout konstantního soustředění v utkání. "Šimon dělá stejné věci jako třeba Braden Holtby," jmenoval Knap oporu loňského vítěze Stanley Cupu. "V konečném důsledku si pak právě tímto tréninkem pocitově zpomaluje hru," dodal Knap.

Hrubec přiznal, že začátky jsou zajímavé. "Jak na to nejsou oči zvyklé, člověk se může snadno dostat i do únavy. I když jen sedíte nebo stojíte a koukáte, za chvíli z toho třeba začne bolet hlava, protože oční svaly jsou napojené na mozek. Je to ale jako se vším ostatním, ať jde o běh nebo zvedání činek. Pak se postupně zlepšuješ a už jedeš," uvedl Hrubec.

Zásadní u jeho cvičení očí je pravidelnost. "Věnuju tomu zhruba čtvrt hodiny. Osobně to dělám každý den a než jdu na led, mám takovou rutinu: zahážu si míčkama, pak si míček rozhoupu, hážu si s míčky, co maj na sobě čísla, při žonglování je pak člověk sleduje. Je strašně moc způsobů, jak ta čísla zapojit. Během toho je můžete sčítat, odčítat. Jde o to tu hlavu zaměstnat a připravit ji na tu stoprocentní soustředěnost," řekl Hrubec.

Když pak přichází stresové situace - například play off - je připravený na plnou zátěž a absolutní koncentraci. "Díky tomu může být člověk v klidu. A lidi mi říkali, že jim přišlo, že jsem hrozně v klidu," prozradil Hrubec. "Na ledě jsou i situace, kdy nevidíš puk, ale pak ti tam vystřelí ruka, ani nevíš jak. Člověk si tím trénuje reakční dobu, ale i periferní vidění," podotkl Hrubec.

Rád žongluje a dělá různé věci s míčky, ale některá cvičení má i na počítači. "Zajímavé na tom třeba je, že se jeden den dostanete na nějakou úroveň, už si myslíte, jak vám to jde, ale následující den se tomu třeba vůbec ani nepřiblížíte," uvedl Hrubec s tím, že jde o rozvoj, který se hodí i do běžného života.

Domácí trénink má tak trochu v zápasových podmínkách. "Když chytám, tak je na ledě taky ruch, řev, pískot. Takže to rozhodně není tak, že by byla rodina v pozoru, když jdu trénovat s 3D brýlemi na počítač. Po mně leze malej a já ho nechávám, beru to jako součást tréninku," smál se Hrubec.

V tuzemsku jdou cestou rozvoje očních svalů vedle něho především mladí gólmani. Například osmnáctiletý talent Lukáš Dostál, jenž před pár dny podepsal smlouvu s Anaheimem.

"Něco chystáme se všemi gólmany. I když je to určité know-how, chci to ostatním doporučit. Myslím, že čím víc lidí se dozví, že to funguje, tím lépe. A je to jako s čímkoliv jiným - je to jen o tom, jestli to ten člověk bude dělat. Je to ale něco, čemu opravdu věřím," řekl Hrubec.