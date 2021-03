Hronkova asistence Detroitu nestačila, Islanders vedou NHL

Utkání NHL New Jersey - NY Islanders. Brankář Ilja Sorokin z New York Islanders (vlevo) vyráží střelu, kterou na něj při samostatném nájezdu vyslal Pavel Zacha z New Jersey Devils.

Utkání NHL New Jersey - NY Islanders. Brankář Ilja Sorokin z New York Islanders (vlevo) vyráží střelu, kterou na něj při samostatném nájezdu vyslal Pavel Zacha z New Jersey Devils. ČTK/AP/Kathy Willens

New York - Hokejisté Detroitu podlehli doma v nedělním utkání NHL Carolině 1:2 a u jejich jediné branky, která padla deset sekund před koncem, si připsal asistenci Filip Hronek. Novým lídrem soutěže jsou hráči New Yorku Islanders, kteří uspěli v New Jersey 3:2 po samostatných nájezdech a vyhráli v devátém utkání v řadě. Za poražené se v rozstřelu neprosadil Pavel Zacha.

Carolina se ujala vedení ve 36. minutě, když se v oslabení prosadil v přečíslení dva na jednoho Dougie Hamilton. Na začátku třetí třetiny zvýšil Nino Niederreiter a Detroit už jen při závěrečném náporu obral o čisté konto Alexe Nedeljkovice. Obrana hostů sice před gólem zblokovala Hronkovu střelu, puk se ale dostal k Anthonymu Manthovi, jehož přihrávku před branku si srazil bruslí do vlastní sítě Sebastian Aho.

Hronek, který stále čeká na první gól sezony, má na kontě už patnáct přihrávek stejně jako Ondřej Palát a Jakub Voráček. Všichni tři jsou v počtu asistencí nejlepšími českými hráči v tomto ročníku NHL.

Hurricanes vyhráli osmé utkání za sebou a v tabulce jsou o bod za Islanders. "Každý si plní, co má a to je hlavní klíč k úspěchu," vysvětlil Niederreiter. "Hodně si pomáháme i góly v přesilovkách. To je důležité, protože obrany jsou kvalitní a někdy moc šancí při hře pět na pět není. Dobré týmy umí vítězit, i když nepodají nejlepší výkon, a to se nám také daří. Máme sebevědomí. Věříme, že můžeme porazit kohokoli, když budeme hrát svou hru," doplnil Hamilton.

Vítěznou sérii Caroliny odstartoval Martin Nečas, jenž rozhodl úvodní dva zápasy v nájezdech a v prodloužení. Český útočník také zaznamenal v těchto osmi zápasech osm bodů (3+5).

New Jersey v základní hrací době dvakrát vyrovnalo a v prodloužení dal jeho obránce P.K. Subban gól, který rozhodčí odvolali kvůli ofsajdu. Záběry u videa odhalily, že Jesper Bratt projel do útočného pásma dříve, než tam Zacha zavezl puk.

"Už jsme si mysleli, že jsme prohráli. Naši chlapi, co mají na starosti analýzy videa ale volali, že si jsou jistí, že šlo o ofsajd. Změnilo to zápas," uvedl hostující útočník Brock Nelson, autor gólu na 2:1. "Taky jsem se díval na opakovaný záznam a nedokázal jsem dojít k závěru, zda to byl nebo nebyl ofsajd. Bylo to těsné," řekl kouč New Jersey Lindy Ruff, jehož svěřenci prohráli doma pojedenácté v řadě.

Devils ještě vedli od první série rozstřelu a výhru mohl stvrdit Zacha, pokud by proměnil ve třetím kole bekhendovou kličku. Místo toho vzápětí vyrovnal Anthony Beauvillier a v další sérii rozhodl o výhře Islanders Oliver Wahlstrom.

"Není příjemné, když prohrajete takovým způsobem. Měli jsme dobré akce, přesilovku čtyři na tři v prodloužení. Chyběl jen gól. A když už jsme ho dali, neuznali ho. V rozstřelu jsme jeden dali, ale potřebujeme jich dávat více. Je to škoda, byli jsme blízko," řekl Zacha, který je se 17 body (7+10) nejproduktivnějším hráčem týmu.

Islanders se osamostatnili v čele soutěže i díky zaváhání Toronta, neboť podlehlo v Ottawě 3:4. Domácí vstřelili první dva góly během sedmi sekund v sedmé minutě a ve druhé třetině Drake Batherson dalšími dvěma slepenými zásahy upravil na 4:1. Maple Leafs zápas v závěru zdramatizovali, ale brankář Joey Daccord už svou premiérovou výhru v NHL uhájil.

To, že bude asi chytat, se dozvěděl od brankářské jedničky Matta Murrayho těsně před rozbruslením. "Přišel do šatny a říkal, že neví, zda bude moct nastoupit. Že zkusí rozbruslení a rozhodne se. Po pár minutách bylo jasné, že půjdu do branky," uvedl Daccord, který kryl 33 střel.

Po patnácti vynechaných zápasech se naopak vrátil do hry Alexander Radulov a zařídil v rozstřelu výhru Dallasu v Columbusu 2:1 po nájezdech.

Ve velké pohodě hraje Minnesota, Arizonu porazila 4:1 a v posledních čtrnácti utkáních získala 23 z 28 možných bodů. Wild o výhře rozhodli třemi góly v závěrečné třetině, v níž zlomili nerozhodný stav 1:1.

Výsledky NHL:

Minnesota - Arizona 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

Branky: 27. V. Rask, 47. Bonino, 52. Fiala, 60. Eriksson - 14. Kessel. Střely na branku: 34:22. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Talbot, 3. Spurgeon (všichni Minnesota).

Detroit - Carolina 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Branky: 60. Mantha (Hronek) - 36. Hamilton, 42. Niederreiter. Střely na branku: 26:32. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hamilton, 2. Niederreiter (oba Carolina), 3. Bernier (Detroit).

Columbus - Dallas 1:2 po sam. nájezdech (0:1, 0:0, 1:0 - 0:0)

Branky: 47. Werenski - 15. Pavelski, rozhodující sam. nájezd Radulov. Střely na branku: 30:35. Diváci: 3992. Hvězdy zápasu: 1. Oettinger (Dallas), 2. Korpisalo (Columbus), 3. Radulov (Dallas).

New Jersey - NY Islanders 2:3 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 6. Kuokkanen, 37. Šarangovič - 5. Bellows, 20. B. Nelson, rozhodující sam. nájezd Wahlstrom. Střely na branku: Diváci: 1800. Hvězdy zápasu: 1. Wedgewood (New Jersey), 2. Wahlstrom, 3. Bellows (oba NY Islanders).

Colorado - Los Angeles 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 12. Kadri, 35. Burakovsky, 38. Donskoi, 57. MacKinnon - 47. MacDermid. Střely na branku: 41:28. Bez diváků.

Ottawa - Toronto 4:3 (2:1, 2:0, 0:2)

Branky: 25. a 26. Batherson, 7. B. Tkachuk, 7. Dzingel - 12. a 55. Hyman, 58. Tavares. Střely na branku: 31:36 Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Batherson (Ottawa), 2. Hyman (Toronto), 3. Daccord (Ottawa).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Carolina 27 20 1 6 95:68 41 2. Tampa Bay 26 19 2 5 97:60 40 3. Florida 27 18 4 5 93:78 40 4. Chicago 29 14 5 10 89:92 33 5. Columbus 30 11 7 12 80:99 29 6. Dallas 24 9 6 9 69:64 24 7. Nashville 28 11 1 16 67:96 23 8. Detroit 29 8 4 17 64:97 20

Severní divize:

1. Toronto 30 19 2 9 102:79 40 2. Winnipeg 27 17 2 8 91:78 36 3. Edmonton 30 18 0 12 100:87 36 4. Montreal 27 12 7 8 86:74 31 5. Calgary 28 13 3 12 76:82 29 6. Vancouver 31 13 2 16 86:100 28 7. Ottawa 31 10 1 20 83:124 21

Východní divize:

1. NY Islanders 29 19 4 6 86:64 42 2. Washington 27 17 4 6 94:87 38 3. Pittsburgh 27 17 1 9 89:79 35 4. Boston 25 14 4 7 70:60 32 5. Philadelphia 25 13 3 9 83:83 29 6. NY Rangers 26 11 3 12 72:71 25 7. New Jersey 25 8 4 13 62:82 20 8. Buffalo 26 6 4 16 58:88 16

Západní divize:

1. Vegas 25 18 1 6 83:56 37 2. Minnesota 26 17 1 8 83:64 35 3. Colorado 26 16 2 8 78:60 34 4. St. Louis 28 14 5 9 88:92 33 5. Los Angeles 27 11 6 10 79:78 28 6. Arizona 28 12 4 12 70:85 28 7. San Jose 25 11 3 11 75:89 25 8. Anaheim 29 8 6 15 63:95 22