Hronek ukázal, co umí, ale cenil si hlavně výhry

České Budějovice - Svou extratřídu ukázal v mnoha momentech předehrávky 1. kola hokejové extraligy na ledě Českých Budějovic královéhradecký obránce Filip Hronek. Dvaadvacetiletý bek ukázal, proč na něho tolik spoléhají v Detroitu. Odehrál téměř 28 minut, svůj výkon ozdobil výstavním gólem a také asistencí.

Královéhradecký rodák neměl větší problémy ani se širším kluzištěm, než na které je ze zámoří zvyklý. "Pomohlo mi, že jsem hrál s Ríšou Nedomlelem. Věděl jsem, že kdyby něco, dozadu jsem pokrytý. Před zápasem jsme si k tomu něco i řekli, myslím, že to bylo v pohodě. Byl to můj druhý zápas doma, první ostrý. Kluci mi hodně pomohli, myslím, že tam snad žádné větší problémy nebyly," řekl Hronek novinářům.

Prožil povedený návrat do extraligy po všech stránkách. "Je hlavně super, že jsme vyhráli. Teď to bylo v trochu jiné pozici, než jsem měl před čtyřmi roky, ale hlavně mě těší ty body. Hodně nám to pomohlo, nám vyšel začátek a České Budějovice po nějakých sedmi minutách odpadly. Hra se postupně vyrovnala, ale důležitý byl ten úvod. Měli jsme ho hodně dobrý, ta první třetina rozhodla," zhodnotil zápas Hronek.

Sám ke skvělému nástupu svého týmu výrazně přispěl, když se po 74 sekundách hry opřel při početní výhodě na kruhu do puku a brankář Marek Čiliak nejspíš viděl puk, až když se vracel ze sítě. "Filip Pavlík mi to tam dobře hodil, dostal jsem nahrávku přesně mezi nohy. No a já se to už snažil jenom trefit," pousmál se Hronek.

Hosty nepřivítali fanoušci Motoru s ohledem na sedm let starou historii zrovna vlídně, ale Východočeši to očekávali. "Když se Mountfield stěhoval do Hradce, ještě jsem byl doma. Pamatuju si tu dobu. A čekal jsem, že to asi nějak takhle bude vypadat a fanoušci na nás úplně nejpříjemnější nebudou. Ale je škoda, že nikdo v extralize teď nemůže zimák vyprodat, přesně tohle byl zápas, kterému by slušel plný stadion. Mělo by to ještě větší náboj," uvedl Hronek.

V neděli jeho tým nebude mít možnost navázat na dnešní úspěch, na další vystoupení si musí počkat, neboť testy potvrdily koronavirus u 17 hokejistů Vítkovic a dvou trenérů. Celý tým tak musí do karantény a po dnešním odloženém utkání prvního kola s Litvínovem zmešká i další zápasy.

"Není to žádná velká komplikace. Už i dnes jsme hráli po delší pauze, takže to snad nebude problém," věřil Hronek.