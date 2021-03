Hronek gólem zpečetil výhru Detroitu, Vrána asistoval

New York - Hokejový obránce Filip Hronek pojistil v předposlední minutě gólem do prázdné branky výhru Detroitu 4:1 nad Columbusem. Český bek, který je nejproduktivnějším hráčem týmu (2+18), se v této sezoně NHL trefil podruhé. V nedělním programu bodoval už jen Jakub Vrána, který přispěl jednou přihrávkou k vítězství Washingtonu 5:4 nad New York Rangers.

Detroit rozhodl třemi trefami ve třetí třetině. Vedení mu vrátil ve 43. minutě Michael Rasmussen a zbývající dva góly padly v závěru při power play. Hronek zvyšoval na 3:1 střelou přes celé hřiště, do prázdné branky zamířil přesně z rohu kluziště. Český bek vstřelil obě branky v této sezoně NHL podobným způsobem při power play soupeře.

"Nejsem fanouškem, že se zakončuje z takových pozic a riskuje se zakázané uvolnění, ale věří si, že může trefit bránu. Je to velmi sebevědomý hráč," komentoval Hronkův gól trenér Detroitu Jeff Blashill.

Jeho svěřenci se oklepali z porážky 1:7 v Nashvillu, oba zápasy o víkendu nad Columbusem vyhráli se skóre 7:2. "Hráči si sáhli (po zápase v Nashvillu) do svědomí, hned následující trénink si mákli a ukázali, že jsou připraveni zabrat. Oba zápasy dřeli a ve druhém podali pravděpodobně nejlepší výkon v sezoně," uvedl kouč. Detroit dovolil Columbusu jen sedmnáct střel a trenér poražených John Tortorella si naopak posteskl, že hráli otřesně.

Ve Washingtonu padl první gól po Vránově akci. Český útočník se dostal do úniku, ze kterého se sice neprosadil, ale z dorážky skóroval Tom Wilson. Domácí zvýšili ve 46. minutě už na 4:0, ale Rangers ještě zápas zdramatizovali. I díky dvěma gólům Colina Blackwella snížili na 2:4 a v 57. minutě na 4:5. Capitals, v jejichž brance dostal přednost Ilja Samsonov před Vítkem Vaněčkem, ale těsné vedení uhájili a vyhráli v desátém z posledních jedenácti utkání. V tabulce NHL se vyrovnali vedoucí Tampě Bay.

Boston podlehl doma New Jersey 0:1. Jediný gól vstřelil v 17. minutě Kyle Palmieri a Mackenzie Blackwood zneškodnil čtyřicet střel včetně šesti pokusů Davida Pastrňáka.

Gólmana Devils zachránila v předposlední minutě trenérská výzva, po níž byl vyrovnávací gól Patrice Bergerona odvolán. Rozhodčí u videa zjistili, že mu předtím vypíchl David Krejčí puk zpod lapačky. Trenér Bostonu Bruce Cassidy vypadal, že ho rozhodnutí překvapilo, ale Blackwood cítil, že gól neuznají. "Věděl jsem, že jsem měl puk pokrytý," řekl gólman Devils.

Blackwood ještě v posledních sekundách vytáhl důležitý zákrok, když špičkou brusle vykopl kotouč, který už byl větší částí za brankovou čarou. Pastrňák i Krejčí už zvedali ruce. "Snažil jsem se natáhnout nohu, jak nejvíc jsem uměl. Připadalo mi, že jsem to stihl, ale jistý jsem si nebyl," popsal gólman situaci, která se ještě pár minut zkoumala u videa. "Neměli jsme štěstí," povzdechl si Cassidy.

Hokejisté Floridy zvítězili v Dallasu 4:1, ale vážně se jim zranil Aaron Ekblad, který opustil hrací plochu ve druhé třetině na nosítkách. Kanadský obránce po střetu u mantinelu špatně došlápl na levou nohu a po dopadu se v bolestech držel za levé koleno. Trenér Panthers Joel Quenneville sdělil, že jim Ekblad, který se s 11 góly dělí o pozici nejlepšího střelce mezi obránci NHL, bude chybět delší dobu. Více odhalí až další vyšetření.

Florida, která hrála potřetí v řadě bez zraněného kapitána Aleksandera Barkova, na ledě posledního finalisty Stanleyova poháru Dallasu brzy prohrávala, ale ještě v první třetině otočila na 3:1. Na výhře se dvěma góly a přihrávkou podílel Jonathan Huberdeau.

Chicago podlehlo na svém ledě Nashvillu 2:3 a přenechalo mu poslední postupovou příčku do play off v Centrální divizi. Domácí útočník Alex DeBrincat sice ve třetí třetině vyrovnal dvěma slepenými góly z 0:2, ale v 54. minutě rozhodl Roman Josi. Predators vyhráli sedmý z posledních osmi zápasů.

Útočník Chicaga Dominik Kubalík vyšel potřetí za sebou naprázdno. Jeho spoluhráč David Kämpf pořád čeká na první gól sezony - v 36 zápasech nasbíral osm asistencí, ale patří mu v týmu dělené čtvrté místo s dvěma kladnými body ve statistice +/-.

Výsledky NHL

Washington - New York Rangers 5:4 (0:0, 3:0, 2:4)

Branky: 31. a 36. T. Wilson (na první Vrána), 33. Ovečkin, 46. Kuzněcov, 52. Oshie - 47. a 50. Blackwell, 53. Lafreniére, 57. Kreider. Střely na branku: 22:20. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. T. Wilson, 2. Oshie (oba Washington), 3. Blackwell (New York Rangers).

Detroit - Columbus 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)

Branky: 11. J. Svečnikov, 43. Rasmussen, 59. Hronek, 59. Naměstnikov - 39. Roslovic. Střely na branku: 29:17. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Rasmussen, 2. Pickard, 3. J. Svečnikov (všichni Detroit).

St. Louis - Anaheim 2:3 v prodl. (2:0, 0:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 3. R. O'Reilly, 16. Tarasenko - 29. Fowler, 43. Henrique, 62. Manson. Střely na branku: 40:24. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Manson (Anaheim), 2. Tarasenko (St. Louis), 3. M. Jones (Anaheim).

Boston - New Jersey 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branka: 17. Palmieri. Střely na branku: 40:29. Diváci: 2191 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Blackwood, 2. Palmieri (oba New Jersey), 3. Halák (Boston).

Dallas - Florida 1:4 (1:3, 0:0, 0:1)

Branky: 5. Robertson - 6. a 14. Huberdeau, 7. Duclair, 59. Tippett. Střely na branku: 34:23. Diváci: 4026 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Driedger, 3. Duclair (všichni Florida).

Chicago - Nashville 2:3 (0:2, 0:0, 2:1)

Branky: 48. a 50. DeBrincat - 5. Arvidsson, 19. Järnkrok, 54. Josi. Střely na branku: 29:31. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Josi (Nashville), 2. DeBrincat (Chicago), 3. Arvidsson (Nashville).

Tabulky NHL

Centrální divize:

1. Tampa Bay 34 24 2 8 123:82 50 2. Carolina 33 23 3 7 112:84 49 3. Florida 35 22 4 9 115:98 48 4. Chicago 36 16 5 15 104:114 37 5. Nashville 36 18 1 17 92:107 37 6. Columbus 36 13 8 15 91:117 34 7. Dallas 32 11 9 12 89:88 31 8. Detroit 36 12 4 20 79:115 28

Severní divize:

1. Toronto 34 22 2 10 114:88 46 2. Winnipeg 35 21 2 12 114:98 44 3. Edmonton 35 21 1 13 119:101 43 4. Montreal 31 14 9 8 100:87 37 5. Calgary 36 16 3 17 95:107 35 6. Vancouver 37 16 3 18 100:120 35 7. Ottawa 36 12 4 20 94:135 28

Východní divize:

1. Washington 34 23 4 7 119:99 50 2. NY Islanders 35 22 4 9 105:82 48 3. Pittsburgh 35 22 2 11 115:93 46 4. Boston 31 17 5 9 83:73 39 5. Philadelphia 33 16 4 13 102:120 36 6. NY Rangers 34 15 4 15 107:92 34 7. New Jersey 33 13 4 16 79:101 30 8. Buffalo 33 6 4 23 68:118 16

Západní divize:

1. Vegas 32 23 1 8 104:74 47 2. Colorado 33 21 4 8 113:75 46 3. Minnesota 32 21 1 10 94:78 43 4. St. Louis 35 16 6 13 100:113 38 5. Arizona 35 16 5 14 92:103 37 6. Los Angeles 32 13 6 13 91:90 32 7. San Jose 33 13 4 16 91:115 30 8. Anaheim 36 11 6 19 81:118 28