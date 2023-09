Hrnčířský jarmark v Kunštátě láká tisíce lidí, keramiku nabízí 150 prodejců

Kunštát (Blanensko) - Tisíce lidí míří dnes do Kunštátu na Blanensku, kde se koná 31. ročník hrnčířského jarmarku. Akce patří k největším v republice, užitkovou, dekorativní i zahradní keramiku vlastní výroby zde nabízí na 150 prodejců. K mání jsou zdobené i moderní výrobky. Návštěvníci se také mohou podívat na výpal, vyzkoušet si práci na hrnčířském kruhu nebo hlasovat v soutěži o nejlepší keramický výrobek, letošním tématem je mísa. Výherci získají jistou účast na příštím ročníku, o což bývá velký zájem. Každoročně převyšuje kapacitní možnosti, řekla ČTK jedna z organizátorů Irena Rampulová.

Hrnčířství má v Kunštátě staletou tradici. Podmínky pro rozvoj hliněných výrobků zde byly mimořádně příznivé. V okolí byl dostatek tvárné hlíny, a tak se v Kunštátě vyrábělo první nádobí pro denní potřebu. Když pak ve městě bylo asi deset hrnčířských mistrů, sdružili se a v roce 1620 vznikl cech. Dalším zlomovým rokem pro kunštátskou keramiku byl rok 1989. Tehdy vznikla řada soukromých keramických dílen a město se vrátilo i k další tradici, pořádání jarmarků. V prvním ročníku se představilo asi 20 prodejců, od té doby jarmark významně narostl.

"Každoročně máme od 130 do 150 prodejců z celé republiky, Letos také ze Slovenska, Polska a Bulharska. Za sobotu a neděli jarmark navštíví přibližně 13.000 lidí. Jsou tady všechny typy keramiky, chceme, aby nabídka byla pestrá. Hlídáme si hlavně hrnčířské řemeslo. Každoročně je více zájemcům než můžeme přijmout, a jelikož jsme organizátoři většinou keramici, dokážeme vybrat kvalitní práci. Důležité pro nás je také to, aby výrobci měli svůj rukopis. Když sem lidé přijedou po letech a koupí si u stejného výrobce nějakou část nádobí, aby se to hodilo k tomu, co pořídili dříve," řekla Rampulová.

Sama vyrábí tradiční kunštátskou keramiku. "V naší dílně jsme vytrvali a nepodlehli pomíjivým výstřelkům na keramickém trhu. Naše keramika je známá kombinací režného střepu a bílé glazury. Povrchem prokvétají charakteristické černé tečky. Je to užitková kamenina, dvakrát pálená, s glazurou pak na teplotu vyšší než 1200 stupňů Celsia," popsala. Zákazníky má dlouholeté, zároveň ale připustila, že je těžké prosadit se v konkurenci obchodních řetězců, které celé sety nádobí nabízejí levněji. "Lidé si ale váží ruční práce. Když vědí, že vše točíme na kruhu, ocení to," dodala.

Kunštát se snaží nejen zachovat kvalitu a úroveň přehlídky keramických výrobků a hrnčířského řemesla, chce také oslovit mladou generaci, která by na tradici navázala. "V Kunštátě už nové dílny nevznikají a je složité pro řemeslo mladé lidi nadchnout, ale děláme pro to maximum. I proto pořádáme hrnčířský jarmark nebo v červnu akci Dobrý den, keramiko!," doplnila za organizátory Radka Banyová. Keramikem se mohou žáci vyučit na Masarykově střední škole v nedalekých Letovicích. Právě její studenti práci na kruhu dnes návštěvníkům jarmarku představují.

Jarmarku se letos poprvé účastní Petra Čatlošová, která má dílnu v Bratislavě. "Keramiku z většiny vyrábím na kruhu, používám vysokovýpalovou hlínu, kterou beru z Čech. Po pálení následuje glazura, pak druhý výpal a u některých výrobků i třetí. Tam používám zlaté glazurování," popsala žena, která se výrobou šálků, talířků či váz živí asi čtyři roky. "Většinu prodávám na jarmarcích, jsem ráda v kontaktu s lidmi a i tady se mi moc líbí. Jsou to krásné trhy," míní.