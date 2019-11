Hřib: Vyřešili jsme problémy, které se předchůdcům nedařilo řešit

Praha - Pražská koalice v prvním roce svého fungování vyřešila podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) problémy, které se minulé radě řešit nedařilo. Pokročila příprava dostavby městského okruhu, začal geologický průzkum stavby metra D, byl vypovězen nájem problematickým směnárnám a vyřízeno odškodněni zraněným při pádu Trojské lávky. Koalice také zrušila nevýhodné smlouvy a projekty v IT a zahájila řešení problémů s bydlením. Naopak změnit je třeba řízení investic a zlepšit nákupy. Spory s premiérem Andrejem Babišem (ANO) či o sesterskou smlouvu s Pekingem Praze neublíží, řekl ČTK v rozhovoru Hřib.

V Praze vládne koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN), která má v 65členném zastupitelstvu většinu 39 hlasů. V opozici jsou ODS a ANO.

"Podařilo se nám nastartovat projekty v klíčových oblastech, které město trápí. To znamená investice do dopravní infrastruktury, řešíme otázku dostupnosti bydlení, soustředíme se na digitalizaci stavebního řízení, opravujeme městské byty plus sázíme milion stromů," řekl Hřib.

Mezi úspěchy řadí, že vedení města nechalo předělat projekt dostavby chybějícího úseku městského okruhu známého jako Vlasta. "Významně to zjednoduší povolení stavby. Máme ambiciózní plán, že by nepravomocné povolení mohlo být už v tomhle volebním období," řekl Hřib. V dopravě je podle něj klíčové rovněž rozhodnutí vybudovat záchytná parkoviště P+R, například v Letňanech. Dvě mají být otevřena letos v prosinci.

V oblasti bydlení město přidělilo radnicím peníze na opravy bytů. "Předpokládáme, že jich zvládnou opravit až 800," řekl Hřib. Rada prý rovněž plánuje bytovou výstavbu v Letňanech a chystá podporu družstevního bydlení. "To tedy ještě není hotovo, ale začne se to připravovat co nevidět," řekl Hřib.

Současná rada podle Hřiba sice dodělala projekty, které jsou na magistrátu již dlouhodobě rozpracované, ale minulá vedení je nebyla schopna vyřešit. "Ano, některé věci tady velice dlouho visely, ale například Trojská lávka a neřešitelné odškodnění. Tak my jsme ukázali, že jde se s pojišťovnou dohodnout," řekl Hřib. Zmínil rovněž výpovědi nájmů problematických směnáren. "To je další věc, která se ukázala být jednodušší, než tvrdili (minulé vedení)," řekl Hřib.

Rada podle primátora zahájila ale i zcela nové projekty. Mezi nimi jmenoval zřízení tzv. superhubu pro podporu výzkumu umělé inteligence, přípravu stavby některých parkovišť P+R, výsadbu milionu stromů nebo opravy městských bytů. "Sice se udělal fond dostupného bydlení, ale ani se nezačalo něco dělat, například aby z něj dostaly peníze městské části," řekl. V IT pak byly zrušeny zbytné projekty za asi 100 milionů korun.

Spory s premiérem Babišem o pozemky v Letňanech, na kterých chtěl premiér stavět vládní čtvrť, městu prý neublíží. "Realita je taková, že jednáme napřímo s ministerstvy a práce probíhá bez ohledu na mediální gesta pana premiéra," řekl Hřib. Městu prý neuškodí ani vypovězení sesterské smlouvy s Pekingem.

Změnit je třeba způsob řízení investic. Letos určenou částku, přes 18 miliard Kč, zatím město čerpá z 27 procent. "Chystáme systém na sledování projektů," řekl Hřib. To znamená, že bude možné neustále sledovat projekty v každé jeho fázi. V případě vyúčtování investic, je pak podle Hřiba důležitá výše čerpání investic na konci roku. Město totiž své investice vyúčtovává se zpožděním a například již uskutečněné projekty se aktuální výši čerpání investic ještě neobjevily. Změnit je třeba také systém nákupů magistrátem. "Aby podnikatelé měli důvěru v magistrát a vnímali jej jako férového veřejného zadavatele. Od čehož si slibujeme větší konkurenci a potenciálně snížení nabídkové ceny," řekl Hřib.

Za chybu označil způsob hlasování radních o zahájení geologickém průzkumu trasy metra D, kdy radní hlasovali tajně. "Asi jsem podcenil symbolickou rovinu, ale v praxi to nemělo žádný dopad. Navíc na zastupitelstvu pak bylo jmenné hlasování," řekl primátor.

Koalice se během roku častokrát přela, mimo jiné o monitoring prázdných bytů pomocí elektroměrů nebo společný podnik dopravního podniku (DPP) a soukromé firmy o revitalizaci stanice metra C Nádraží Holešovice. Pražané fungování koalice podle Hřiba nemají hodnotit podle sporů, ale jejích výsledků. "Jsem v čele rady, která má reálné výsledky, podle toho je nutné její fungování číst," řekl Hřib.