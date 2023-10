Hřib: Vítěz soutěže na tramvajovou trať na Václavském náměstí bude znám letos

Praha - Vítěz tendru na tramvajovou trať v horní části Václavského náměstí v Praze bude znám do konce roku. Stavba by pak měla trvat zhruba čtyři roky. Náměstek pražského primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib (Piráti) to řekl při dnešním otevření nové tramvajové trati z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině. Další tramvajové tratě jsou podle Hřiba rozestavěné, například Dvorecký most.

"U horní částí Václavského náměstí by měl být zhotovitel určitě známý do konce roku. Potom se to bude několik let stavět. Teoreticky je konec stavby až čtyři roky po zahájení, takže uvidíme, jestli se to povede nějak urychlit," řekl Hřib.

Dokončuje se také soutěž na zhotovitele parkovacího domu na sídlišti Na Dědině, který nahradí parkovací místa, která zanikla kvůli stavbě tramvajového spojení. Parkovací dům by měl mít podle Hřiba kapacitu 290 parkovacích míst, odhadovaná cena bude 290 milionů korun. "Po výběru zhotovitele na přelomu roku nás čeká dva roky stavby tohoto trojpodlažního parkovacího domu," dodal.

Pražský dopravní podnik dnes odpoledne slavnostními jízdami uvedl do provozu prodlouženou tramvajovou trať z Divoké Šárky na sídliště Na Dědině. Pravidelný provoz zahájí linky 20 a 26 od pondělního rána. Slavnostní jízdy jsou pro veřejnost zdarma, rozpis jízd uvedl dopravní podnik na webu.

Nová asi 2,23 kilometru dlouhá trať se stavěla od poloviny loňského července a bude stát dohromady asi 840 milionů korun. Přes 710 milionů zaplatí Evropská unie. Podle plánu by se měla tato tramvajová trať ještě prodloužit na terminál Dlouhá míle u budoucí vlakové zastávky trati na letiště. "U terminálu pracuje Správa železnic zhruba se začátkem 30. let," uvedl Hřib.

Podle městské části Praha 6 by se měla se zprovozněním tramvajové tratě výrazně zlepšit pravidelnost autobusové i individuální dopravy v Evropské ulici.

Trať má pět párů zastávek a vede z nynější smyčky v zastávce Divoká Šárka po Evropské a poté zahýbá do Vlastiny ulice. Tam bude podle náměstkyně pro oblast životního prostředí Jany Komrskové (Piráti) do listopadu vysazeno 176 stromů a 8500 keřů.

V dalších týdnech se u trati ještě budou provádět dokončovací práce, uvedla městská část. Kvůli neprůchozím chodníkům bude do prosince uzavřený jízdní pruh do centra, a to od 09:00 do 18:00. Do února příštího roku bude provoz v této části města omezovat také výstavba trolejbusového trakčního vedení pro linku 119 vedoucí na letiště.

Pražský dopravní podnik kromě trati z Divoké Šárky na Dědinu letos dokončil i trať z Modřan do Libuše a z Barrandova do Slivence. Hřib řekl, že do konce volebního období otevřou ještě tramvajovou trať na Dvoreckém mostě. "Pankrác se musí také stihnout, bez toho nebude možné zavřít Pankrác na lince C," uvedl s tím, že připravují také tramvajovou trať z Podbaby do Suchdola a prověřují možnosti výstavby tratě, která by propojila Prahu 6, Troju a Prahu 8. "Tři městské části, které doposud nemají přímé kapacitní spojení MHD," dodal.