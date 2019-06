Hřib: Váňa nemá bez souhlasu právo na umístění Mariánského sloupu

Praha - Sochař Petr Váňa nemá právo umístit na Staroměstské náměstí repliku Mariánského sloupu ze 17. století, protože mu schází povolení hlavního města jako vlastníka pozemků. Novinářům to po jednání rady hlavního města řekl primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Sochař o víkendu na náměstí umístil část zábradlí sloupu a od té doby ji on a jeho spolupracovníci na místě hlídají. Váňa se domnívá, že má na stavbu právo, protože má platné stavební povolení.

Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. O jeho návratu se diskutuje od 90. let. Zastánci obnovy jej považují symbol a vzpomínku na obránce Prahy za třicetileté války a významné barokní umělecké dílo. Podle odpůrců jde o symbol habsburské nadvlády a netolerantní rekatolizace země. Pražské zastupitelstvo se naposledy v roce 2017 vyslovilo proti návratu sloupu.

Právě rozhodnutí zastupitelstva podle Hřiba jasně deklaruje, že Váňa nemá k umístění sloupu právo. "Velice mě mrzí, že snahy o obnovu Mariánského sloupu provází opakovaně protiprávní jednání," uvedl. Dodal, že i když příznivci sloupu mluví o tom, že má být jeho umístění aktem smíření, jejich snahy spíše vyvolávají spory a společnost rozdělují.

Váňův argument, že má platné stavební povolení, podle primátora neobstojí. "To je jenom osvědčení státu o tom, že stavba neporušuje požární nebo hygienické předpisy, ale chybí to zásadní, a to je souhlas vlastníka, který prostě potřebujete, pokud chcete něco postavit na cizím pozemku," řekl Hřib. V dřívějších dokumentech je podle něj navíc vždy uvedeno, že nenahrazují nutnost uzavřít nájemní vztah na pozemek a že převzetí sloupu musí schválit zastupitelstvo.

Sochař má nyní u již umístěné části balustrády přistaven petiční stánek, na který není potřeba žádný zábor a chrání ho svoboda shromažďování. V sobotu městská policie pokutovala sochařova bratra Tomáše, který začal rozebírat dlažbu v místě historického umístění sloupu. O to se Váňa a jeho spolupracovníci pokusili už koncem května, po zásahu strážníků museli dát místo do původního stavu.