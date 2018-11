Praha - Budoucí pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) nesouhlasí s nápadem premiéra Andreje Babiše (ANO), aby v Praze vznikla tzv. vládní čtvrť, která by na jednom místě soustředila úředníky z několika ministerstev nyní rozmístěných po metropoli. Hřib to dnes řekl ČTK po podpisu koaliční smlouvy nové koalice Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL). Babiš dnes na twitter napsal, že by chtěl pozemky pro stavbu komplexu pro úředníky od města získat výměnou za zámek ve Veleslavíně.

O možnosti postavit "úřednické městečko" Babiš mluví delší dobu. Původně hovořil o lokalitě Letňan, což kritizoval například městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Kritiku sklidil i návrh postavit komplex v Holešovicích, což se nelíbilo zejména starostovi Prahy 7 a lídru Prahy Sobě Janu Čižinskému.

"Mně osobně nepřijde úřednické městečko jako dobrý nápad. Potřebujeme udělat Prahu multicentrickou, což a priori vylučuje to, že budeme stavět monotematické čtvrti," řekl Hřib, čímž zopakoval argument řady odborníků. V minulosti také tvrdili, že po přesunu úředníků z historických paláců by pro objekty scházelo využití.

Babiš navrhl pozemky pro centrum směnit za veleslavínský zámek, který se měl původně na konci měsíce dražit. Ministerstvo kultury však stáhlo svůj ze zákona nezbytný souhlas s dražbou, Babiš uvedl, že na jeho žádost.

Barokní památku pro stát spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Funguje v něm soukromé zdravotnické zařízení, kterému s koncem měsíce končí smlouva. ÚZSVM uvedl, že zřejmě vypíše výběrové řízení na nového provozovatele.

Zástupci nové koalice opakovaně uvedli, že chtějí získat objekt do vlastnictví Prahy, což dnes Hřib potvrdil. "Stát má dlouhodobý zájem o několik městských pozemků a můžeme se nad tím zamyslet. Každopádně v případě veleslavínského zámečku budeme prioritně usilovat o bezplatný převod, protože jej chceme využívat k veřejně prospěšným účelům," řekl ČTK.

Zámek s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986. ÚZSVM převzal barokní zámek v roce 2015 od ministerstva práce a sociálních věcí.